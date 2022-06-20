Число жертв ракетного удара войск РФ по нефтебазе в Днепропетровской области возросло до трех – глава ОВА

Резниченко сообщил о еще одном погибшем в Новомосковском районе Фото: Валентин Резніченко / Facebook

"Ракетный удар по нефтебазе в Новомосковском районе унес жизни трех человек. Только что спасатели нашли тело третьего погибшего", – говорится в сообщении.

Он отметил, что спасатели продолжают тушить пожар на месте удара уже более 42 часов.