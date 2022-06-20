Число жертв ракетного удара войск РФ по нефтебазе в Днепропетровской области возросло до трех – глава ОВА

"Ракетный удар по нефтебазе в Новомосковском районе унес жизни трех человек. Только что спасатели нашли тело третьего погибшего", – говорится в сообщении.
Он отметил, что спасатели продолжают тушить пожар на месте удара уже более 42 часов.
Резниченко сообщал 18 июня о трех российских ракетах, которые попали в нефтебазу в Новомосковском районе. Сначала сообщалось об 11 пострадавших. 19 июня один из них умер в больнице.
Утром 19 июня на обстрелянном оккупантами объекте взорвалась емкость с топливом, один из тушивших пожар спасателей погиб, еще двое получили ожоги.