Спасатели вторые сутки продолжают тушить пожар на нефтебазе в Днепропетровской области – ГСЧС

"Уже вторые сутки спасатели ликвидируют пожар на нефтебазе в Новомосковском районе. Масштабное возгорание там произошло из-за вражеской ракетной атаки. На месте работают 18 пожарных и четыре пожарные машины. Работы по тушению еще продолжаются", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщал 18 июня о трех российских ракетах, которые попали в нефтебазу в Новомосковском районе. Сначала сообщалось об 11 пострадавших. 19 июня один из них умер в больнице.

Утром 19 июня на обстрелянном оккупантами объекте взорвалась емкость с топливом, один из тушивших пожар спасателей погиб, еще двое получили ожоги.