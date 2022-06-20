ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Спасатели вторые сутки продолжают тушить пожар на нефтебазе в Днепропетровской области – ГСЧС

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ГСЧС продолжает ликвидировать пожар
ГСЧС продолжает ликвидировать пожар
Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області / Facebook (архив)

Спасатели уже вторые сутки ликвидируют пожар на нефтебазе в Новомосковском районе Днепропетровской области. Об этом сообщил пресс-центр областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook 20 июня.

"Уже вторые сутки спасатели ликвидируют пожар на нефтебазе в Новомосковском районе. Масштабное возгорание там произошло из-за вражеской ракетной атаки. На месте работают 18 пожарных и четыре пожарные машины. Работы по тушению еще продолжаются", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/MNSDNE/posts/344292567883152

Контекст:

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщал 18 июня о трех российских ракетах, которые попали в нефтебазу в Новомосковском районе. Сначала сообщалось об 11 пострадавших. 19 июня один из них умер в больнице.

Утром 19 июня на обстрелянном оккупантами объекте взорвалась емкость с топливом, один из тушивших пожар спасателей погиб, еще двое получили ожоги.

Теги: пожар, ГСЧС, Днепропетровская область, Новомосковск, обстрелы, нефтебаза
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Такая хорошенькая". Беременная первенцем Свитолина показала округлившийся живот
"Такая хорошенькая". Беременная первенцем Свитолина показала округлившийся живот
Беременная блогер Пренткович снялась топлес. Фото
Беременная блогер Пренткович снялась топлес. Фото
  "У нас с Машей проблемы". Полякова заявила, что у нее нет возможности оплачивать обучение 17-летней дочери
  "У нас с Машей проблемы". Полякова заявила, что у нее нет возможности оплачивать обучение 17-летней дочери
"Ты мечта", "47 лет и идеальная форма". Лонгория снялась в бикини. Фото
"Ты мечта", "47 лет и идеальная форма". Лонгория снялась в бикини. Фото
"Ошибка в третьем предложении. А так все верно". Арестович оригинально поздравил медиков с профессиональным праздником
"Ошибка в третьем предложении. А так все верно". Арестович оригинально поздравил медиков с профессиональным праздником
  Лопес во время выступления в Лос-Анджелесе представила свою 14-летнюю дочь как небинарную персону. Видео
  Лопес во время выступления в Лос-Анджелесе представила свою 14-летнюю дочь как небинарную персону. Видео
"Маленький кордуплик". В сети обсуждают фото звезды сериала "Танька и Володька" Песик с ребенком на руках
"Маленький кордуплик". В сети обсуждают фото звезды сериала "Танька и Володька" Песик с ребенком на руках
"Нивелирует мою работу". Пес Патрон раскритиковал мультфильм, в котором анонимные создатели изобразили его танцующим возле мин
"Нивелирует мою работу". Пес Патрон раскритиковал мультфильм, в котором анонимные создатели изобразили его танцующим возле мин
"Украинцы, я с вами". Майк Тайсон записал видео в поддержку Украины
"Украинцы, я с вами". Майк Тайсон записал видео в поддержку Украины
"Особенный подарок судьбы". 47-летний Вакарчук показал фото с первенцем
"Особенный подарок судьбы". 47-летний Вакарчук показал фото с первенцем
Тарас Цимбалюк расстался с женой спустя 11 месяцев после свадьбы. Она озвучила причину, почему они больше не вместе
Тарас Цимбалюк расстался с женой спустя 11 месяцев после свадьбы. Она озвучила причину, почему они больше не вместе
Галкин показал, с кем отпраздновал свое 46-летие в Израиле
Галкин показал, с кем отпраздновал свое 46-летие в Израиле
"Наша с мамой гордость". Горбунов показал сыновей – пятилетнего Ивана и 10-месячного Даниила
"Наша с мамой гордость". Горбунов показал сыновей – пятилетнего Ивана и 10-месячного Даниила
"У меня было два папы". Дорофеева показала своего отчима
"У меня было два папы". Дорофеева показала своего отчима
Бен Стиллер вслед за Анджелиной Джоли прибыл во Львов. Видео
Бен Стиллер вслед за Анджелиной Джоли прибыл во Львов. Видео
"Освободили вишню – освободим и черешню". Луценко на фоне вишневого сада записал ролик об успехах украинской армии
"Освободили вишню – освободим и черешню". Луценко на фоне вишневого сада записал ролик об успехах украинской армии
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ей 57, а выглядит на 27. Не могу поверить". Херли показала фигуру в бикини. Видео (146269)
2
Асмус показала, как сейчас выглядит 73-летняя Муравьева (125353)
3
Тарас Цимбалюк расстался с женой спустя 11 месяцев после свадьбы. Она озвучила причину, почему они больше не вместе (84822)
4
Галкин празднует день рождения. Его поздравили Ротару, Гордон, Николаев, Орбакайте, Смехова, Бондарчук. Фото (65541)
5
В патриотичной футболке и с шариком в руках. В сети показали, как сейчас выглядит 73-летний певец Левко Дурко (57521)
6
Положинский спустя почти месяц службы в ВСУ озвучил свои выводы (48926)
7
"Никогда не пойму, какого х...я Путин тут забыл. Россияне, проснитесь". Чичваркин из Киева обратился к российскому населению (30777)
8
"Особенный подарок судьбы". 47-летний Вакарчук показал фото с первенцем (26064)
 
 
 
 