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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли три авиационных удара вокруг Лисичанска

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Глава ОВА отметил, что в минувшие сутки оккупанты активно применяли ствольную и реактивную артиллерию
Глава ОВА отметил, что в минувшие сутки оккупанты активно применяли ствольную и реактивную артиллерию
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты нанесли три авиационных удара в пригороде Лисичанска Луганской области. Об этом 20 июня в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Враг трижды атаковал с воздуха – в районах Белой Горы, Мирной Долины и одного из разрушенных мостов, соединяющих Лисичанск и Северодонецк. Непригодные для перемещения мосты оккупанты обстреливают регулярно, добивая остатки инфраструктуры. Снова пострадали поселки Павлоград и Синецкий", – написал Гайдай.

В Северодонецке, по его словам, продолжаются бои, под огонь противника попала территория завода "Стеклопластик" и полигона спасателей.

В Горском накануне россияне повредили 19 домов, во Врубовке – семь, в Лисичанске были обстреляны несколько административных зданий.

Глава ОВА отметил, что в минувшие сутки оккупанты активно применяли ствольную и реактивную артиллерию.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Лисичанск находится под контролем украинского правительства. Бои идут в соседнем Северодонецке.

Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага.

15 июня Гайдай заявлял, что ситуация в Северодонецке становится труднее, однако украинские военные сдерживают врага сразу с трех сторон.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, авиация, Северодонецк, Лисичанск, артиллерия, Сергей Гайдай, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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