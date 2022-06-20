Оккупанты нанесли три авиационных удара вокруг Лисичанска

Глава ОВА отметил, что в минувшие сутки оккупанты активно применяли ствольную и реактивную артиллерию Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

"Враг трижды атаковал с воздуха – в районах Белой Горы, Мирной Долины и одного из разрушенных мостов, соединяющих Лисичанск и Северодонецк. Непригодные для перемещения мосты оккупанты обстреливают регулярно, добивая остатки инфраструктуры. Снова пострадали поселки Павлоград и Синецкий", – написал Гайдай.

В Северодонецке, по его словам, продолжаются бои, под огонь противника попала территория завода "Стеклопластик" и полигона спасателей.

В Горском накануне россияне повредили 19 домов, во Врубовке – семь, в Лисичанске были обстреляны несколько административных зданий.

Глава ОВА отметил, что в минувшие сутки оккупанты активно применяли ствольную и реактивную артиллерию.

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