Оккупанты нанесли три авиационных удара вокруг Лисичанска

"Враг трижды атаковал с воздуха – в районах Белой Горы, Мирной Долины и одного из разрушенных мостов, соединяющих Лисичанск и Северодонецк. Непригодные для перемещения мосты оккупанты обстреливают регулярно, добивая остатки инфраструктуры. Снова пострадали поселки Павлоград и Синецкий", – написал Гайдай.
В Северодонецке, по его словам, продолжаются бои, под огонь противника попала территория завода "Стеклопластик" и полигона спасателей.
В Горском накануне россияне повредили 19 домов, во Врубовке – семь, в Лисичанске были обстреляны несколько административных зданий.
Глава ОВА отметил, что в минувшие сутки оккупанты активно применяли ствольную и реактивную артиллерию.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Лисичанск находится под контролем украинского правительства. Бои идут в соседнем Северодонецке.
Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага.
15 июня Гайдай заявлял, что ситуация в Северодонецке становится труднее, однако украинские военные сдерживают врага сразу с трех сторон.