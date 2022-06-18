Шесть ракет ночью попали по Кременчугскому НПЗ, еще две – по ТЭЦ – глава областной администрации

"Шесть российских ракет ударили по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, который и так не работал, и две ракеты – по ТЭЦ. К счастью, пострадавших нет. Враг атакует эти объекты не в первый раз. На месте работают спасатели", – написал он.
Лунин отметил, что НПЗ и ТЭЦ за время полномасштабной войны подверглись наибольшим атакам и разрушениям среди всей инфраструктуры Полтавской области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Полтавская область периодически подвергается ракетным обстрелам российских войск.
Нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге россияне обстреливали 2 апреля и 24 апреля и 12 мая.
5 мая Лунин говорил, что обстрелянный НПЗ в Кременчуге не заработает до конца года, писала "Кременчуцька газета".