Шесть ракет ночью попали по Кременчугскому НПЗ, еще две – по ТЭЦ – глава областной администрации

"Шесть российских ракет ударили по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, который и так не работал, и две ракеты – по ТЭЦ. К счастью, пострадавших нет. Враг атакует эти объекты не в первый раз. На месте работают спасатели", – написал он.

Лунин отметил, что НПЗ и ТЭЦ за время полномасштабной войны подверглись наибольшим атакам и разрушениям среди всей инфраструктуры Полтавской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)