Войска РФ выпустили до восьми ракет по Кременчугскому НПЗ и другим объектам – глава Полтавской ОВА

"Снова под вражеским ударом Кременчуг. От шести до восьми российских ракет попали по нефтеперерабатывающему заводу и другим объектам инфраструктуры. Подробности – позже", – написал он.

Контекст: Полтавская область не оккупирована российскими войсками, но периодически захватчики стреляют по территории региона ракетами. Нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге россияне обстреливали 2 апреля и 24 апреля и 12 мая. 5 мая Лунин говорил, что обстрелянный НПЗ в Кременчуге не заработает до конца года, писала "Кременчуцька газета".