В Одессе утром взрывная волна после сбития российской ракеты повредила 80 окон, днем в городе снова слышали взрывы

Он написал, что городские службы ликвидируют последствия и проводят ремонты, но не сообщил других деталей.
Утром российские оккупанты выпустили по Одессе и Одесской области две сверхзвуковые ракеты "Оникс", обе были сбиты ПВО. Ракеты были выпущены с территории временно оккупированного Крыма, информировал спикер Одесской областной государственной военной администрации Сергей Братчук.
После полудня в регионе снова звучала воздушная тревога, во время которой, как пишет "Думская", в Одессе прогремело два взрыва.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
На прошлой неделе оккупанты обстреливали Одесскую область 14-го, 18-го и 19 июня. Ракеты сбивала ПВО.
Использование противокорабельных ракет "Оникс" для ударов по наземным целям говорит о нехватке определенного вида боеприпасов в армии оккупантов, говорил старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа США Майкл Кофман.