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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Одессе утром взрывная волна после сбития российской ракеты повредила 80 окон, днем в городе снова слышали взрывы

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Утром над Одессой ПВО сбила сверхзвуковую ракету, взрывной волной выбило окна
Утром над Одессой ПВО сбила сверхзвуковую ракету, взрывной волной выбило окна
Фото: dumskaya.net (архив)

Утром в результате сбития российской ракеты над Одессой в городе были повреждены 80 окон. Об этом сообщил в Facebook городской голова Одессы Геннадий Труханов.

Он написал, что городские службы ликвидируют последствия и проводят ремонты, но не сообщил других деталей. 

https://www.facebook.com/gennadiytruhanov/posts/568940624596301

Утром российские оккупанты выпустили по Одессе и Одесской области две сверхзвуковые ракеты "Оникс", обе были сбиты ПВО. Ракеты были выпущены с территории временно оккупированного Крыма, информировал спикер Одесской областной государственной военной администрации Сергей Братчук. 

https://www.facebook.com/sergey.bratchuk/posts/2375668959241659

После полудня в регионе снова звучала воздушная тревога, во время которой, как пишет "Думская", в Одессе прогремело два взрыва. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

На прошлой неделе оккупанты обстреливали Одесскую область 14-го18-го и 19 июня. Ракеты сбивала ПВО.

Использование противокорабельных ракет "Оникс" для ударов по наземным целям говорит о нехватке определенного вида боеприпасов в армии оккупантов, говорил старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа США Майкл Кофман.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, ПВО, Геннадий Труханов, обстрелы, война России против Украины, взрывы, российские оккупанты, Сергей Братчук, воздушная тревога
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