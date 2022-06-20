В Одессе утром взрывная волна после сбития российской ракеты повредила 80 окон, днем в городе снова слышали взрывы

Он написал, что городские службы ликвидируют последствия и проводят ремонты, но не сообщил других деталей.

Утром российские оккупанты выпустили по Одессе и Одесской области две сверхзвуковые ракеты "Оникс", обе были сбиты ПВО. Ракеты были выпущены с территории временно оккупированного Крыма, информировал спикер Одесской областной государственной военной администрации Сергей Братчук.

После полудня в регионе снова звучала воздушная тревога, во время которой, как пишет "Думская", в Одессе прогремело два взрыва.

Война России против Украины. Главное (обновляется)