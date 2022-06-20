Войска РФ выпустили две ракеты по Одесской области с территории оккупированного Крыма. Их сбила ПВО

Ночью оккупанты выпустили ракету по Белгород-Днестровскому району, а утром – по Одессе.
Ракеты запускали с территории временно оккупированного Крыма.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
На прошлой неделе оккупанты обстреливали Одесскую область 14-го, 18-го и 19 июня. Ракеты сбивала ПВО.
Использование противокорабельных ракет "Оникс" для ударов по наземным целям говорит о нехватке определенного вида боеприпасов в армии оккупантов, говорил старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа США Майкл Кофман.