Мэр Одессы заявил, что все представители власти должны разговаривать на украинском

Труханов: Если человек хочет, чтобы у нас была украинская, одесская идентичность, он должен разговаривать на государственном языке Фото: omr.gov.ua

"Если этот человек – представитель власти, любой власти: городской, государственной – он должен знать и разговаривать на государственном языке. Если этот человек хочет, чтобы у нас была украинская, одесская идентичность, он должен разговаривать на государственном языке. Но он должен защищать нашу самобытность одесскую на государственном языке", – сказал Труханов на украинском.

"Вот тогда, если мы пойдем таким путем, я думаю, нас поддержит вся Украина", – добавил Труханов, перейдя на русский.

Как пояснили в мэрии, городской голова, говоря об одесской самобытности, имел в виду многокультурность города.

Несколько лет в Одессе и области русский был региональным. Местные советы предоставили языку этот статус на основании закона "Об основах государственной языковой политики", известного как закон Колесниченко – Кивалова, который был принят в 2012 году, в 2018 году он перестал действовать на основании решения Конституционного Суда Украины.

В 2020-м Одесский окружной административный суд лишил русский язык этого статуса сначала в областном центре, а потом и во всем регионе.

Труханов в последние годы совещания и сессии ведет и на русском, и на украинском, сообщения в Facebook некоторое время публиковал на двух языках, но после начала полномасштабного вторжения перестал дублировать текст на украинском и на русском, в последние месяцы он пишет преимущественно на русском, но есть и посты на государственном языке.