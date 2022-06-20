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ПОЛИТИКА

Мэр Одессы заявил, что все представители власти должны разговаривать на украинском

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Труханов: Если человек хочет, чтобы у нас была украинская, одесская идентичность, он должен разговаривать на государственном языке
Труханов: Если человек хочет, чтобы у нас была украинская, одесская идентичность, он должен разговаривать на государственном языке
Фото: omr.gov.ua

Мэр Одессы Геннадий Труханов дал интервью The Wall Street Journal, в котором заявил, что каждый гражданин Украины должен уметь разговаривать на украинском. Об этом сообщила пресс-служба городского совета Одессы, опубликовав видеофрагмент интервью.

"Если этот человек – представитель власти, любой власти: городской, государственной – он должен знать и  разговаривать на государственном языке. Если этот человек хочет, чтобы у нас была украинская, одесская идентичность, он должен разговаривать на государственном языке. Но он должен защищать нашу самобытность одесскую на государственном языке", – сказал Труханов на украинском. 

"Вот тогда, если мы пойдем таким путем, я думаю, нас поддержит вся Украина", – добавил Труханов, перейдя на русский. 

Как пояснили в мэрии, городской голова, говоря об одесской самобытности, имел в виду многокультурность города.

Несколько лет в Одессе и области русский был региональным. Местные советы предоставили языку этот статус на основании закона "Об основах государственной языковой политики", известного как закон Колесниченко – Кивалова, который был принят в 2012 году, в 2018 году он перестал действовать на основании решения Конституционного Суда Украины. 

В 2020-м Одесский окружной административный суд лишил русский язык этого статуса сначала в областном центре, а потом и во всем регионе

Труханов в последние годы совещания и сессии ведет и на русском, и на украинском, сообщения в Facebook некоторое время публиковал на двух языках, но после начала полномасштабного вторжения перестал дублировать текст на украинском и на русском, в последние месяцы он пишет преимущественно на русском, но есть и посты на государственном языке.

Контекст:

В апреле 2016 года "Слідство.Інфо" сообщило, что Труханов имеет российское гражданство и владеет 20 офшорными компаниями. В ответ мэр Одессы заявил, что эта информация – "поток лжи и неудачная первоапрельская шутка".

Служба безопасности Украины опросила Труханова относительно двойного гражданства, но он "опроверг наличие у него российского паспорта". В мае 2016 года мэр Одессы показал справку об отсутствии у него гражданства РФ.

20 ноября 2017 года украинский блогер Иван Оберемко обратил внимание, что в реестр Федеральной налоговой службы РФ внесена информация о российском паспорте на имя Геннадия Леонидовича Труханова, который родился 17 января 1965 года. Фамилия, имя, отчество и дата рождения этого гражданина РФ полностью совпадают с данными мэра Одессы.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре не смогли подтвердить, что человек, получивший российский паспорт, и мэр Одессы – это одно и то же лицо. По информации САП, Труханов в 2017 году аннулировал паспорт гражданина РФ в российском суде.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, русский язык, украинский язык, Геннадий Труханов, война России против Украины
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