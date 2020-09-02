Суд признал незаконным статус русского языка как регионального в Одессе

Решение отменить статус регионального русского языка в Одессе окружной админсуд принял с учетом признания неконституционным закона Колесниченко – Кивалова, на основании которого действовал горсовет в 2012 году.

Одесский окружной административный суд (ООАС) отменил принятое в 2012 году решение Одесского городского совета о придании в городе русскому языку статуса регионального. Об этом 31 августа сообщила "Думская".

Судья Маргарита Цховребова объяснила, что решение горсовет принимал, руководствуясь так называемым "законом Кивалова – Колесниченко", но он был признан неконституционным в 2018 году.

Издание отмечает, что иск в ООАС на горсовет подавала прокуратура Одесской области, а инициатором процесса был львовский активист Святослав Литинский.

Сначала он написал заявление в одесскую мэрию с требованием отменить решение от 2012 года. После этого Литинский обратился в прокуратуру Одесской области. После отказа и там активист добился действий прокуратуры через суд, рассказали в "Думской".

Закон "Об основах государственной языковой политики" (закон Колесниченко – Кивалова) был принят Верховной Радой 3 июля 2012 года. 8 августа его подписал тогдашний президент Виктор Янукович. Документ существенно расширял использование региональных языков, если количество их носителей составляло не менее 10% от населения определенного региона, а в отдельных случаях – и менее 10%.

В феврале 2014 года, сразу после победы Евромайдана, Рада отменила закон, однако на тот момент и.о. президента Александр Турчинов заявил, что не будет подписывать решение парламента.

В июле 2014 года 57 народных депутатов подали представление о конституционности закона в Конституционный Суд, 10 октября того же года было открыто производство, в ноябре 2016 года суд приступил к рассмотрению представления нардепов. 28 февраля 2018 года Конституционный Суд Украины постановил, что принятие закона Колесниченко – Кивалова не соответствовало процедуре рассмотрения законопроектов Верховной Радой.