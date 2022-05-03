ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Труханов: Все, кто виноват во "2 мая" в Одессе, выступают сейчас в Москве на ток-шоу

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Труханов: На Куликовом поле стояли 14 палаток с флагами других государств, никто их не бил, потому что мы терпеливы и толерантны
Труханов: На Куликовом поле стояли 14 палаток с флагами других государств, никто их не бил, потому что мы терпеливы и толерантны
Фото: Геннадий Труханов / Facebook

Виновники трагических событий 2 мая 2014 года на Куликовом поле в Одессе сейчас находятся в РФ или на оккупированных Россией территориях Украины. Об этом в интервью LB.ua заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Я уже говорил в средствах массовой информации, обращаясь к лидеру России, в ответ на его угрозы наказывать тех, кто допустил "2 мая": "Начните с себя, вам не нужно идти в Украину и кого-то наказывать. Все те, кто виноват во "2 мая" в Одессе, выступают в Москве на ток-шоу. Те, кто финансировал за ваши деньги Куликово поле, на котором подняли триколор, все эти люди находятся кто в Крыму, кто в Москве, кто в других городах – все попрятались. Пригласите их, пожалуйста, и спросите, что они делали, как они провоцировали и как погибли 48 человек, которых одурманили”. На Куликовом поле стояли 14 палаток с флагами других государств, никто их не бил, не было никакого ОМОНа, потому что мы терпеливы и толерантны. А не так, как в Москве: попробуйте поднять какой-нибудь флаг: три секунды – и за решетку", – сказал Труханов.

Контекст:

2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения между патриотически настроенными гражданами и пророссийскими активистами. В результате конфликта и последующего пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, более 200 получили ранения. События в Одессе активно использовались российской пропагандой для нагнетания антиукраинских настроений.

Правоохранители открыли около 10 уголовных производств.

В докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, обнародованном в 2019 году, говорится, что в эскалации насилия в Одессе виноваты как обе стороны конфликта, так и местные структуры Министерства внутренних дел Украины, расследование событий было выборочным и предвзятым.

В 2020 году президент Владимир Зеленский заявлял о необходимости "беспристрастного" расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе.

Каждый год 2 мая в Одессе проходят акции памяти погибших, которые проводят люди как пророссийских, так и проукраинских взглядов. Из-за этого правоохранители усиливают патрулирование.

В этом году в Одессе 2 мая ввели продленный комендантский час, который действовал более суток – с 22.00 1 мая до 5.00 3 мая. Находиться в это время на улицах без спецпропусков было запрещено, поезда в Одессу и из нее не ходили.

Государственное бюро расследований сообщало о задержании 12 диверсантов, которые готовили в Одессе диверсии на 2 мая.

Теги: Россия, Украина, Одесса, Куликово поле, Геннадий Труханов, мэр Одессы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Они теперь очень категоричные". Ефросинина прокомментировала заявления артистов из РФ, которые перестали замалчивать войну против Украины
  "Они теперь очень категоричные". Ефросинина прокомментировала заявления артистов из РФ, которые перестали замалчивать войну против Украины
  "На что способна украинская физика, показали два "Нептуна". Украинцы ответили "эксперту" Новгородцеву на заявление об украинском языке и науке
  "На что способна украинская физика, показали два "Нептуна". Украинцы ответили "эксперту" Новгородцеву на заявление об украинском языке и науке
"Они навсегда должны исчезнуть из нашей вселенной". Полякова высказалась об украинцах, продолжающих выступать в РФ
"Они навсегда должны исчезнуть из нашей вселенной". Полякова высказалась об украинцах, продолжающих выступать в РФ
"Срут прямо в рот". Симоньян, отвечая Киркорову, заступившемуся за Галкина, рассказала о "сексуальных извращениях"
"Срут прямо в рот". Симоньян, отвечая Киркорову, заступившемуся за Галкина, рассказала о "сексуальных извращениях"
Организаторы "Евровидения 2022" лишили россиян права голосовать за участников конкурса
Организаторы "Евровидения 2022" лишили россиян права голосовать за участников конкурса
Полякова: Я, как русскоязычная певица, понимаю: все, что я делала до этого, теперь невозможно. Я готова на жертвы
Полякова: Я, как русскоязычная певица, понимаю: все, что я делала до этого, теперь невозможно. Я готова на жертвы
  "Он не будет говорить: "Режь собаку, там моя часть какая-то". Экс-жена Ступки рассказала, как они разделили имущество
  "Он не будет говорить: "Режь собаку, там моя часть какая-то". Экс-жена Ступки рассказала, как они разделили имущество
Огневич заявила, что ее снова преследует мужчина, и показала оскорбления от него
Огневич заявила, что ее снова преследует мужчина, и показала оскорбления от него
  "Представьте их в камуфляже, с тепловизорами". Данилко рассказал, где бы служили Сердючка с мамой, если бы были реальными людьми
  "Представьте их в камуфляже, с тепловизорами". Данилко рассказал, где бы служили Сердючка с мамой, если бы были реальными людьми
  "Она поздно поняла". Полякова заявила, что считает двуличной позицию Лободы
  "Она поздно поняла". Полякова заявила, что считает двуличной позицию Лободы
  "Суровая и храбрая". Тина Кароль назвала приблудившуюся к ней кошку Джавелиной
  "Суровая и храбрая". Тина Кароль назвала приблудившуюся к ней кошку Джавелиной
Веселился и гримасничал. Илон Маск появился на балу Met Gala 2022 в компании своей матери, модели Мэй Маск. Фото
Веселился и гримасничал. Илон Маск появился на балу Met Gala 2022 в компании своей матери, модели Мэй Маск. Фото
Джоли покинула Украину, тайно посетив перед отъездом детский дом – СМИ
Джоли покинула Украину, тайно посетив перед отъездом детский дом – СМИ
"Эта потаскуха работала и жила в Украине, а сейчас засунула язык в свою задницу". Узелков высказался о певице Елке
"Эта потаскуха работала и жила в Украине, а сейчас засунула язык в свою задницу". Узелков высказался о певице Елке
Путин готовится к хирургической операции. Названы болезни президента РФ СМИ
Путин готовится к хирургической операции. Названы болезни президента РФ – СМИ
"Врезала, как отрубила". Мозговая высказалась о конфликте Билозир и Поляковой
"Врезала, как отрубила". Мозговая высказалась о конфликте Билозир и Поляковой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Эта потаскуха работала и жила в Украине, а сейчас засунула язык в свою задницу". Узелков высказался о певице Елке (195978)
2
"Она – прирожденный российский политик". Невзоров заявил, что Херд, испачкавшая постель мужа фекалиями, могла бы сделать карьеру в Госдуме РФ (80167)
3
46-летний украинский ведущий во время войны выехал из Украины. Он засветился в Берлине в компании жены мэра Киева. Фото (49172)
4
Телохранитель рассмешил Деппа ответом на вопрос о его пенисе во время заседания суда против его экс-жены Херд. Видео (31859)
5
"Это и в меня стреляют сейчас тоже. Поэтому нельзя молчать". Российский актер высказался о войне против Украины (30112)
6
"А что вы удивляетесь? Украина – центр Вселенной", "Теперь цены на аренду оправданы". Реакция сетей на неожиданный приезд Джоли во Львов (25301)
7
Стало известно, присутствовал ли Путин, когда Кабаева рожала от него, и с кем еще были отношения у гимнастки – СМИ (22130)
8
"Грешки у каждого есть". Киркоров пригрозил пропагандистке Симоньян покопаться в ее грязном белье после заявления в адрес Галкина и Пугачевой (20928)
 
 
 
 