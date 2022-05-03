Труханов: Все, кто виноват во "2 мая" в Одессе, выступают сейчас в Москве на ток-шоу

"Я уже говорил в средствах массовой информации, обращаясь к лидеру России, в ответ на его угрозы наказывать тех, кто допустил "2 мая": "Начните с себя, вам не нужно идти в Украину и кого-то наказывать. Все те, кто виноват во "2 мая" в Одессе, выступают в Москве на ток-шоу. Те, кто финансировал за ваши деньги Куликово поле, на котором подняли триколор, все эти люди находятся кто в Крыму, кто в Москве, кто в других городах – все попрятались. Пригласите их, пожалуйста, и спросите, что они делали, как они провоцировали и как погибли 48 человек, которых одурманили”. На Куликовом поле стояли 14 палаток с флагами других государств, никто их не бил, не было никакого ОМОНа, потому что мы терпеливы и толерантны. А не так, как в Москве: попробуйте поднять какой-нибудь флаг: три секунды – и за решетку", – сказал Труханов.

Контекст:

2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения между патриотически настроенными гражданами и пророссийскими активистами. В результате конфликта и последующего пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, более 200 получили ранения. События в Одессе активно использовались российской пропагандой для нагнетания антиукраинских настроений.

Правоохранители открыли около 10 уголовных производств.

В докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, обнародованном в 2019 году, говорится, что в эскалации насилия в Одессе виноваты как обе стороны конфликта, так и местные структуры Министерства внутренних дел Украины, расследование событий было выборочным и предвзятым.

В 2020 году президент Владимир Зеленский заявлял о необходимости "беспристрастного" расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе.

Каждый год 2 мая в Одессе проходят акции памяти погибших, которые проводят люди как пророссийских, так и проукраинских взглядов. Из-за этого правоохранители усиливают патрулирование.

В этом году в Одессе 2 мая ввели продленный комендантский час, который действовал более суток – с 22.00 1 мая до 5.00 3 мая. Находиться в это время на улицах без спецпропусков было запрещено, поезда в Одессу и из нее не ходили.

Государственное бюро расследований сообщало о задержании 12 диверсантов, которые готовили в Одессе диверсии на 2 мая.