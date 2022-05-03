Труханов: Сегодня мне говорят: "Ой, мы так рады, что вы таким оказались..." Да вы посмотрите на мое прошлое!

Труханов: Когда я сдавал Одессу? Перед кем? Это мой город, я родился в нем Фото: Геннадий Труханов / Facebook

"Я не буду рассказывать, кто шел на выборы и развешивал плакаты по Киеву и Украине – "Украина многоязычная". Плакаты провисели два месяца, прошли выборы, какие-то свои цели были достигнуты – потом плакаты исчезли и все забылось. Тем, кто оценивал меня, Терехова, других мэров городов по понятным только им критериям, нужно немного шире смотреть. Сегодня мне говорят: "Ой, мы так рады, что вы таким оказались..." Да вы посмотрите на мое прошлое!" – отметил мэр.

Он подчеркнул, что не намерен сдавать свой город.

"Когда я сдавал Одессу? Перед кем? Перед кем я отступал? Это мой город, я родился в нем. Мое государство, в котором я родился. Если я сегодня говорю больше на "одесском языке", то это не значит, что я другой человек", – сказал Труханов.