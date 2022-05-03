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Труханов: Сегодня мне говорят: "Ой, мы так рады, что вы таким оказались..." Да вы посмотрите на мое прошлое!

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Труханов: Когда я сдавал Одессу? Перед кем? Это мой город, я родился в нем
Труханов: Когда я сдавал Одессу? Перед кем? Это мой город, я родился в нем
Фото: Геннадий Труханов / Facebook

Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью LB.ua прокомментировал слухи о том, что он якобы с симпатией относился к России.

"Я не буду рассказывать, кто шел на выборы и развешивал плакаты по Киеву и Украине – "Украина многоязычная". Плакаты провисели два месяца, прошли выборы, какие-то свои цели были достигнуты – потом плакаты исчезли и все забылось. Тем, кто оценивал меня, Терехова, других мэров городов по понятным только им критериям, нужно немного шире смотреть. Сегодня мне говорят: "Ой, мы так рады, что вы таким оказались..." Да вы посмотрите на мое прошлое!" – отметил мэр.

Он подчеркнул, что не намерен сдавать свой город.

"Когда я сдавал Одессу? Перед кем? Перед кем я отступал? Это мой город, я родился в нем. Мое государство, в котором я родился. Если я сегодня говорю больше на "одесском языке", то это не значит, что я другой человек", – сказал Труханов.

Контекст:

В апреле 2016 года "Слідство.Інфо" сообщило, что Труханов имеет российское гражданство и владеет 20 офшорными компаниями. В ответ мэр Одессы заявил, что эта информация – "поток лжи и неудачная первоапрельская шутка".

Служба безопасности Украины опросила Труханова относительно двойного гражданства, но он "опроверг наличие у него российского паспорта". В мае 2016 года мэр Одессы показал справку об отсутствии у него гражданства РФ.

20 ноября 2017 года украинский блогер Иван Оберемко обратил внимание, что в реестр Федеральной налоговой службы РФ внесена информация о российском паспорте на имя Геннадия Леонидовича Труханова, который родился 17 января 1965 года. Фамилия, имя, отчество и дата рождения этого гражданина РФ полностью совпадают с данными мэра Одессы.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре не смогли подтвердить, что человек, получивший российский паспорт, и мэр Одессы – это одно и то же лицо. По информации САП, Труханов в 2017 году аннулировал паспорт гражданина РФ в российском суде.

Теги: Россия, Украина, Одесса, гражданство, Геннадий Труханов
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