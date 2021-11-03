Труханов рассказал о пяти проектах, для которых Одессе нужна помощь государства

Геннадий Труханов: Среди тех позиций, которые я перечислил, ни одна не может быть профинансирована из городского бюджета Фото: volnorez.com.ua

Городской голова выделил пять актуальных направлений, работа по которым уже начата:

ремонт Ивановского путепровода;

водоотведение, где одним из приоритетных вопросов является отведение воды из Хаджибейского лимана в Черное море через Румынский канал;

Трасса здоровья и берегоукрепление;

реставрация исторического центра;

строительство современной спортивной арены.

"Я перечислил лишь часть задач, которые стоят перед нами. Их объединяют два момента: работа над ними уже начата, многие проекты перекликаются и требуют комплексного подхода. И все они являются непосильной финансовой ношей для города. Среди тех позиций, которые я перечислил, ни одна не может быть профинансирована из городского бюджета", – отметил Труханов.

Он добавил, что для каждого из пяти проектов нужна государственная финансовая поддержка.

По его словам, сегодня была создана рабочая группа, в которую вошли представители Офиса президента, Кабинета Министров, региональной и городской власти. Труханов подчеркнул, что региону помогает президентская программа "Большое строительство", так как в ее рамках софинансируется из госбюджета ряд социальных городских проектов.