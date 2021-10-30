Политолог Карасев: Появилась информация, что Труханов оказался в "черном" дипломатическом списке и его не допускают к президенту. Реальность абсолютно другая

Карасев считает, что в "одесском деле", где фигурирует Труханов, "не все так однозначно" Фото: Вадим Карасьов / Facebook

"Появилась информация, что он оказался в так называемом черном дипломатическом списке, его не допускают к президенту [Украины Владимиру Зеленскому]. Но реальность абсолютно другая. В открытом "одесском деле" не все так однозначно. Труханов присутствует на разных топовых мероприятиях, встречается с иностранными послами и параллельно открывает форум "Одесские дебаты", где участвует временно поверенная по делам США Кристина Квин. В присутствии большого количества людей Труханов с ней ведет долгую беседу", – написал Карасев.

Он отметил, что Труханов 29 октября принял участие в заседании Конгресса местных и региональных властей, на котором также был Зеленский.

"Мало того, Зеленский снова обозначил Одессу как город, приоритетный для развития туризма. Очевидно, что любая кампания должна мало-мальски соответствовать действительности. Даже если это не нравится ее заказчику или исполнителям", – резюмировал Карасев.