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Политолог Карасев: Появилась информация, что Труханов оказался в "черном" дипломатическом списке и его не допускают к президенту. Реальность абсолютно другая

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Карасев считает, что в "одесском деле", где фигурирует Труханов, "не все так однозначно"
Карасев считает, что в "одесском деле", где фигурирует Труханов, "не все так однозначно"
Фото: Вадим Карасьов / Facebook

Политолог Вадим Карасев 29 октября в Facebook рассказал, что в последнее время региональные СМИ и Telegram-каналы "сливают" мэра Одессы Геннадия Труханова.

"Появилась информация, что он оказался в так называемом черном дипломатическом списке, его не допускают к президенту [Украины Владимиру Зеленскому]. Но реальность абсолютно другая. В открытом "одесском деле" не все так однозначно. Труханов присутствует на разных топовых мероприятиях, встречается с иностранными послами и параллельно открывает форум "Одесские дебаты", где участвует временно поверенная по делам США Кристина Квин. В присутствии большого количества людей Труханов с ней ведет долгую беседу", – написал Карасев. 

Он отметил, что Труханов 29 октября принял участие в заседании Конгресса местных и региональных властей, на котором также был Зеленский. 

"Мало того, Зеленский снова обозначил Одессу как город, приоритетный для развития туризма. Очевидно, что любая кампания должна мало-мальски соответствовать действительности. Даже если это не нравится ее заказчику или исполнителям", – резюмировал Карасев.

Контекст:

6 октября генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала пять подозрений в рамках расследования уголовного производства НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В тот же день детективы Национального антикоррупционного бюро вручили подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову и еще трем чиновникам в связи со злоупотреблением служебным положением и участием в преступной организации. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255 (создание либо участие в преступной организации) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, причинившее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Труханову назначили залог в размере 30 млн грн, политик сказал, что таких денег у него нет, и, как пишет "Думская", подал апелляцию. Меру пресечения в вид залога назначили и другим фигурантам. 

По версии следствия, участники организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения деньгами местного бюджета и землей территориальной общины Одессы для ее передачи под застройку. Из-за этих действий, как сообщали в НАБУ, в течение 2016–2019 годов община потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га, а чиновники незаконно потратили из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по этим эпизодам, согласно результатам экспертизы, составляет 689 млн грн. Всего, по информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в производстве фигурируют 16 человек.

Теги: Одесса, Вадим Карасев, Геннадий Труханов
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