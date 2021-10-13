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ВАКС назначил 26 млн грн залога для чиновницы Одесского горсовета по делу о завладении землей. НАБУ просило об аресте

ВАКС избрал меру пресечения для директора юридического департамента Одесского горсовета Инны Поповской
ВАКС избрал меру пресечения для директора юридического департамента Одесского горсовета Инны Поповской
Фото: omr.gov.ua

Высший антикоррупционный суд на заседании 12 октября избрал для директора юридического департамента Одесского городского совета меру пресечения в виде 26,2 млн грн залога.

Об этом пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщила в Facebook. 

Имя чиновницы в релизе не упоминают, но на сайте горсовета указано, что это Инна Поповская.

Суд отклонил ходатайство прокуроров, которые просили отправить в СИЗО чиновницу. Поповская – одна из 16 фигурантов дела о незаконном завладении землей в Одессе и легализации доходов. 

Суд возложил на нее ряд обязательств: прибывать по первому требованию к детективам, прокурору, в суд; не выезжать из Одессы без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать прокурору, детективу и суду об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми по делу, а также сдать на хранение детективам загранпаспорт. 

Срок действия обязательств – до 12 декабря. 

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/3742407682529054

11 октября меру пресечения по этому же делу избрали для городского головы Одессы Геннадия Труханова. Ему назначили 30-милионный залог.  

Контекст:

6 октября 2021 года детективы Национального антикоррупционного бюро вручили подозрение Труханову и еще трем чиновникам Одесского горсовета в связи со злоупотреблением служебным положением и участием в преступной организации. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255 (создание либо участие в преступной организации) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, причинившее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения деньгами местного бюджета и землей территориальной общины Одессы для ее передачи под застройку. Из-за этих действий, как сообщали в НАБУ, в течение 2016–2019 годов община потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га, а чиновники незаконно потратили из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по этим эпизодам, согласно результатам экспертизы, составляет 689 млн грн.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила 6 октября, что подписала пять подозрений в рамках расследования уголовного производства о завладении землей в Одессе. В числе подозреваемых – мэр города, ряд городских чиновников и "один известный одессит, роль которого внимательно изучалась следствием, чтобы ни в коем случае не ошибиться и ничего не пропустить".

По информации источников "Интерфакс-Украина" и "Сегодня", "известный одессит" – это бизнесмен Владимир Галантерник, который владеет рядом объектов недвижимости в городе, и которого НВ называло "серым кардиналом" Одессы. Кроме того, по данным "Интерфакс-Украина", подозрения получили директор одного из департаментов Одесского горсовета, бывший прокурор Одесской области Олег Жученко и два депутата Одесского горсовета VII созыва – главы постоянных комиссий горсовета. 

Труханов и еще 11 человек, среди которых чиновники горсовета Одессы, также фигурируют в деле о нанесении ущерба бюджету города – о покупке здания завода "Краян". В 2019 году Малиновский районный суд Одессы признал невиновными Труханова и остальных подозреваемых в этом производстве, САП подала апелляцию, и в 2021 году Высший антикоррупционный суд отменил оправдательный приговор, направив дело на повторное рассмотрение в первую инстанцию ВАКС.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, недвижимость, горсовет, залог, Геннадий Труханов, чиновники, НАБУ, суд, ВАКС
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