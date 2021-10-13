ВАКС назначил 26 млн грн залога для чиновницы Одесского горсовета по делу о завладении землей. НАБУ просило об аресте

Об этом пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщила в Facebook.

Имя чиновницы в релизе не упоминают, но на сайте горсовета указано, что это Инна Поповская.

Суд отклонил ходатайство прокуроров, которые просили отправить в СИЗО чиновницу. Поповская – одна из 16 фигурантов дела о незаконном завладении землей в Одессе и легализации доходов.

Суд возложил на нее ряд обязательств: прибывать по первому требованию к детективам, прокурору, в суд; не выезжать из Одессы без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать прокурору, детективу и суду об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми по делу, а также сдать на хранение детективам загранпаспорт.

Срок действия обязательств – до 12 декабря.

11 октября меру пресечения по этому же делу избрали для городского головы Одессы Геннадия Труханова. Ему назначили 30-милионный залог.