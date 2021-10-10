Политолог о деле Труханова: Украинцы могут получить опасный прецедент, который ставит под угрозу уничтожения все местное самоуправление

Тарас Семенюк: Почему "одесский" вопрос так важен сегодня? Труханов не первый. Ранее к мэру Киева Кличко тоже приходили силовики Фото: Kyiv Investment Forum / Facebook

"Одесса и Труханов снова на слуху. Дело мэра Одессы станет одним из самых громких процессов в Украине за последние месяцы. Правоохранители "подозревают" мэра Одессы в сделках с землей – ничего нового, земля в Одессе и за городом на вес золота, – написал эксперт. – Почему "одесский" вопрос так важен сегодня? Труханов не первый. Ранее к мэру Киева [Виталию] Кличко тоже приходили силовики, и это было частью операции по уменьшению полномочий и веса Кличко в столице".

По его мнению, власть хочет контролировать местные элиты и мэры других городов должны принять к сведению процесс над Трухановым, потому что они могут стать следующими.

"Как следствие, украинцы могут получить опасный прецедент, который поставит под угрозу уничтожения все местное самоуправление. Каждый мэр, который так или иначе пошел наперекор чьим-то частным интересам, может получить бумеранг от центральной власти. Все зависит от Высшего антикоррупционного суда. Потому что только он может установить – виновен или нет. Главное, чтобы "ящик Пандоры" слабой доказательной базы не качнул маятник в сторону ангажированного субъективного решения", – подытожил Семенюк.