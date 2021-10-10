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Политолог о деле Труханова: Украинцы могут получить опасный прецедент, который ставит под угрозу уничтожения все местное самоуправление

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Тарас Семенюк: Почему "одесский" вопрос так важен сегодня? Труханов не первый. Ранее к мэру Киева Кличко тоже приходили силовики
Тарас Семенюк: Почему "одесский" вопрос так важен сегодня? Труханов не первый. Ранее к мэру Киева Кличко тоже приходили силовики
Фото: Kyiv Investment Forum / Facebook

Дело против мэра Одессы Геннадия Труханова важно для всей Украины, потому что оно может означать желание власти получить контроль над местными элитами в разных регионах, заявил на своей странице в Facebook политолог, эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк.

"Одесса и Труханов снова на слуху. Дело мэра Одессы станет одним из самых громких процессов в Украине за последние месяцы. Правоохранители "подозревают" мэра Одессы в сделках с землей – ничего нового, земля в Одессе и за городом на вес золота, – написал эксперт. – Почему "одесский" вопрос так важен сегодня? Труханов не первый. Ранее к мэру Киева [Виталию] Кличко тоже приходили силовики, и это было частью операции по уменьшению полномочий и веса Кличко в столице".

По его мнению, власть хочет контролировать местные элиты и мэры других городов должны принять к сведению процесс над Трухановым, потому что они могут стать следующими.

"Как следствие, украинцы могут получить опасный прецедент, который поставит под угрозу уничтожения все местное самоуправление. Каждый мэр, который так или иначе пошел наперекор чьим-то частным интересам, может получить бумеранг от центральной власти. Все зависит от Высшего антикоррупционного суда. Потому что только он может установить – виновен или нет. Главное, чтобы "ящик Пандоры" слабой доказательной базы не качнул маятник в сторону ангажированного субъективного решения", – подытожил Семенюк.

https://www.facebook.com/taras.semenyuk.35/posts/10159949301159994

Контекст:

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд арестовать мэра Одессы Геннадия Труханова с альтернативой залога в 120 млн грн. Суд продолжит заседание по избранию меры пресечения в понедельник, 11 октября.

Как пишет "Украинская правда", во время перерыва в суде Труханов заявил журналистам, что уголовное производство против него якобы приказал открыть глава Исполкома реформ, бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили.

Мэр Одессы также заявил, что у него нет 120 млн грн на внесение залога. "120 млн залога. Где я возьму эти деньги? Представитель обвинения пытался ввести в заблуждение судью, говоря, что мои финансы позволяют заплатить такой залог. Он сказал, что я в прошлом году купил квартиру. Какую квартиру? Какие риски? Зачем сейчас просить о содержании под стражей? Я за четыре с половиной года не сбежал", – сказал он.

6 октября 2021 года детективы Национального антикоррупционного бюро вручили подозрение Труханову и еще трем чиновникам Одесского горсовета в связи с злоупотреблением служебным положением и участием в преступной организации. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255 (создание либо участие в преступной организации) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, причинившее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения деньгами местного бюджета и землей территориальной общины Одессы для ее передачи под застройку. Из-за этих действий, как сообщали в НАБУ, в течение 2016–2019 годов община потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн Общий размер ущерба по этим эпизодам, согласно результатам экспертизы, составляет 689 млн грн.

Труханов и еще 11 человек, среди которых чиновники горсовета Одессы, также фигурируют в деле о нанесении ущерба бюджету города – о покупке здания завода "Краян". В 2019 году Малиновский районный суд Одессы признал невиновными Труханова и остальных подозреваемых в этом производстве, САП подала апелляцию, и в 2021 году Высший антикоррупционный суд отменил оправдательный приговор, направив дело на повторное рассмотрение в первую инстанцию ВАКС.

Теги: самоуправление, Геннадий Труханов, уголовное производство, Тарас Семенюк, ВАКС
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