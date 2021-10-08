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ПОЛИТИКА

Суд продолжит избирать меру пресечения Труханову 11 октября

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Прокуратура просит назначить Труханову 120 млн грн залога
Прокуратура просит назначить Труханову 120 млн грн залога
Фото: Геннадий Труханов / Facebook

Суд продолжит заседание по избранию меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову в понедельник, 11 октября. Об этом сообщило Общественное.

Ориентировочно заседание продолжится в 10.30. 

Прокуратура просит для Труханова арест с альтернативой залога в 120 млн грн. Политик заявлял. что у него нет таких денег.

Контекст:

6 октября 2021 года детективы Национального антикоррупционного бюро вручили подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову и еще трем чиновникам Одесского горсовета в связи с злоупотреблением служебным положением и участием в преступной организации. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255 (создание либо участие в преступной организации) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, причинившее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения деньгами местного бюджета и землей территориальной общины Одессы для ее передачи под застройку. Из-за этих действий, как сообщали в НАБУ, в течение 2016–2019 годов община потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн Общий размер ущерба по этим эпизодам, согласно результатам экспертизы, составляет 689 млн грн.

Труханов и еще 11 человек, среди которых чиновники горсовета Одессы, также фигурируют в деле о нанесении ущерба бюджету города – о покупке здания завода "Краян". В 2019 году Малиновский районный суд Одессы признал невиновными Труханова и остальных подозреваемых в этом производстве, САП подала апелляцию, и в 2021 году Высший антикоррупционный суд отменил оправдательный приговор, направив дело на повторное рассмотрение в первую инстанцию ВАКС.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Одесса, Геннадий Труханов, НАБУ, САП
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