Адвокат: Наблюдаю за процессом избрания меры пресечения мэру Труханову. По сути в процессе – отсутствие каких-либо доказательств

Ольга Просянюк: Суд разберется в несостоятельности обвинений и в том, что земля никуда не девалась Фото: Ольга Просянюк / Facebook

"Наблюдаю за процессом избрания меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову. Все как всегда: брифинг – наклеивание ярлыков – а по сути в процессе – отсутствие каких-либо доказательств. Требования процессуального законодательства сводятся к тому, что для вручения человеку подозрения и избрания ему меры пресечения должны присутствовать доказательства:

1. совершения преступления;

2. рисков того, что лицо будет уклоняться от суда и следствия.

Ознакомившись в Telegram-канале с текстом подозрения Труханову Г. Л., можно смело утверждать, что такое подозрение можно вручить любому мэру или государственному служащему, только выбирай фамилию", – написала юрист.

Она добавила, что суть подозрения сводится к тому, что есть некая преступная организация, в которую входят сотрудники Одесского городского совета.

"Они выполняют свои должностные инструкции, проводят заседания, выносят решения, реализовывают их. И это, по версии стороны обвинения, является преступлением. Безусловно, в процессе рассмотрения этих дел суд разберется в несостоятельности обвинений и в том, что земля (которая по доводам прокурора выбыла из коммунальной собственности) никуда не девалась, за нее платятся арендные платежи, и во всех остальных необоснованных обвинениях. Просто хочется, чтобы не словом, а делом – вернее обоснованностью доказательств, аргументировались те или иные обвинения лица и сторона обвинения не забывала о презумпции невиновности", – подытожила Просянюк.