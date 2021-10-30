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ПОЛИТИКА

Адвокат заместителя Труханова: Все подозрения против Брындака – из области фантастики, никакой конкретики

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Тарас Ламах: 100 миллионов гривен заведомо неподъемная сумма, потому даже если она будет понижена в десять раз, альтернативой защита ее не считает
Тарас Ламах: 100 миллионов гривен заведомо неподъемная сумма, потому даже если она будет понижена в десять раз, альтернативой защита ее не считает
Фото: Taras Lamakh / Facebook

Требование избрать для Олега Брындака – заместителя одесского городского головы Геннадия Труханова – меру пресечения – это попытка дестабилизировать социально-политическую обстановку в Одессе в период начала отопительного сезона, введения красной зоны карантина и других проблемных вопросов, заявил на своей странице в Facebook президент Союза адвокатов Тарас Ламах.

"О так называемом "деле Труханова". На данный момент рассматривается обращение НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения. В процессе, по нашему ходатайству, объявлен перерыв в связи с болезнью Олега Борисовича – COVID. Пока остановились на стадии изучения материалов дела, но уже сейчас понятно, что фактов, которые могут свидетельствовать про обоснованность подозрения, сторона обвинения не предоставила. Все подозрения из области фантастики, никакой конкретики. Собственно, вменяется участие в преступной организации, но необходимо понимать, что само по себе участие в преступной организации без совершения конкретных преступных действий конкретным лицом невозможно. Как видим из материалов, абсолютно все действия Олега Брындака были законны, проводились в интересах Одесской общины", – подчеркнул юрист. 

Он считает, что в таком случае ни о каком участии в преступных действиях не может идти речи.

"В такой ситуации драконовское требование избрать меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей относительно Олега Брындака – это попытка дестабилизировать социально-политическую обстановку Одессы в период начала отопительного сезона, введения красной зоны карантина и прочих проблемных вопросов, которые возникают в процессе управления городскими делами (100 миллионов гривен заведомо неподъемная сумма, потому даже если она будет понижена в десять раз, альтернативой защита ее не считает). Вопрос из области юриспруденции набирает политический окрас, безусловно все происходящее никакого отношения к криминалу не имеет – это политическая расправа и желание дискредитировать местную политическую элиту, партию "Доверяй делам", которая уверенно побеждает в Одессе, не давая возможности Киеву навязать в регионе своих людей, высадить "политический десант", – написал Ламах.

Адвокат акцентировал внимание на том, как Брындак себя ведет в сложившихся обстоятельствах.

"То, что Олег Борисович содействует следствию, не скрывается, является в суд – не интересует сторону обвинения. Мы видим одно – выбранного одесситами управленца, имеющего право первой подписи в управлении города, просто хотят изолировать, таким образом погрузив Одессу в коллапс. Естественно, отвечать за провал отопительного сезона, карантина, всех городских программ ни НАБУ, ни САП не собираются, а в итоге обвинят во всем ту же городскую власть, которую практически полным составом хотят бросить за решетку. В связи с тем, что суд внимательно и детально изучает материалы дела, надеемся на принятие законного, обоснованного решения. Ждем выздоровления Олега Борисовича и надеемся на справедливость и здравый смысл", – подытожил юрист.

https://www.facebook.com/advokat.lamakh/posts/1830928717108128

Контекст:

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила 6 октября, что подписала пять подозрений в рамках расследования уголовного производства о завладении землей в Одессе, в том числе для городского головы Одессы Труханова.

В тот же день детективы Национального антикоррупционного бюро вручили подозрение Труханову и еще трем чиновникам Одесского горсовета в связи со злоупотреблением служебным положением и участием в преступной организации. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255 (создание либо участие в преступной организации) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, причинившее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. 

Суммы залогов, которые Высший антикоррупционный суд уже назначил для мэра города Геннадия Труханова, а также главы юридического департамента горсовета Инны Поповской, – 30 млн грн и 26 млн грн соответственно.

По данным следствия, участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения деньгами местного бюджета и землей территориальной общины Одессы для ее передачи под застройку. Из-за этих действий, как сообщали в НАБУ, в течение 2016–2019 годов община потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га, а чиновники незаконно потратили из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по этим эпизодам, согласно результатам экспертизы, составляет 689 млн грн. Всего, по информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в производстве фигурируют 16 человек

Теги: прокуратура, следствие, залог, Геннадий Труханов, расследование, НАБУ, САП, суд
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