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Дело о завладении землей в Одессе. Адвокат заместителя Труханова заявил о необоснованности подозрений

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Прокуроры попросили избрать для Олега Брындака меру пресечения в виде ареста с альтернативной залога 100 млн грн
Прокуроры попросили избрать для Олега Брындака меру пресечения в виде ареста с альтернативной залога 100 млн грн
Фото: omr.gov.ua

Адвокат исполняющего обязанности заместителя одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета – управляющего делами исполнительного комитета Одесского городского совета Олега Брындака Андрей Лещенко считает необоснованным подозрение, которое вручили ему в рамках расследования дела о завладении землей в Одессе.

Об этом Лещенко заявил в комментарии сайту Odessit 15 октября.

Также он считает необоснованным ходатайство обвинения об избрании для Брындака меры пресечения в виде содержания под стражей. Брындак, по мнению юриста, ничего не нарушил и регулярно появляется в суде по первому требованию. 

Обвинения в адрес чиновника абсурдны, считает Лещенко. Аргументируя свою позицию, адвокат рассказал, что все указанные в подозрении и ходатайстве об избрании меры пресечения земельные участки передавались в аренду и до сих пор остаются в собственности территориальной общины Одессы.

"Действия Брындака полностью соответствуют предписаниям законодательства: согласно Земельному кодексу Украины, собственникам зданий и строений земельные участки передались в аренду строго в пределах этих строений, то есть эта деятельность полностью соответствовала закону. Если собственник строения обращается с ходатайством о передаче ему земли под строением, которое находится в его собственности, передать земельный участок в аренду – это не право, а обязанность Одесского городского совета, согласно закону. Проведение земельных торгов как альтернативный способ, указанный НАБУ, невозможно реализовать на практике, поскольку только 18 мая 2021 года Верховной Радой Украины приняты изменения в законодательные акты, которыми установлена процедура проведения земельных торгов. А Кабинет Министров только утвердил порядок проведения таких аукционов, и такой порядок вступил в силу 5 октября 2021 года. По сути, из-за отсутствия законодательной процедуры проведения аукционов вообще провести земельный аукцион до 5 октября 2021 года было невозможно. Вследствие передачи в аренду этих земельных участков территориальная община города Одессы получила не тяжкие убытки, как говорит НАБУ, а только выгоду. Эта земля остается в собственности территориальной общины, а арендаторы платят за пользование этой землей рыночную арендную плату, и это выгодно общине города Одессы", – приводит сайт позицию адвоката. 

В материалах уголовного производства есть пять экспертиз об оценке стоимости пользования землей, говорит Лещенко. По его мнению, эти экспертизы ненаучны, нелогичны и "противоречат требованиям закона и здравого смысла".

"Взяли рыночную оценку земельного участка по цене по состоянию на 2021 год, умножили на 3% нормативной оценки и на 50 лет! Именно так эксперт просчитал убытки, которые якобы понесет город от передачи одного из земельных участков. При этом арендная плата, которая уже получена, нигде не фигурирует и никак не учитывается! По второй экспертизе, убытки города могут составить до 6 млн грн: если на выделенном участке построить четыре высотки по 22 этажа и продать квартиры по неимоверной цене. Однако не указано, кто должен строить и продавать эти квартиры. И таких нюансов очень много", – заявил Лещенко. 

Суммы залогов, которые Высший антикоррупционный суд уже назначил для мэра города Геннадия Труханова, а также главы юридического департамента горсовета Инны Поповской, – 30 млн грн и 26 млн грн соответственно – определены с целью лишить свободы фигурантов производства, считает адвокат. 

"Мой клиент, как и глава юридического департамента, – это не олигарх. У них есть ежемесячная зарплата, есть семья, дети и какое-то имущество. Но при этом нет таких доходов, чтобы выплатить колоссальную залоговую сумму, на которой настаивает сторона обвинения. Это перегиб с целью лишить человека свободы", – сказал Лещенко.

Он подчеркнул, что защита на заседании суда по мере пресечения будет просить отказать в удовлетворении ходатайства прокуроров. Обвинение просит избрать для Брындака меру пресечения в виде ареста с альтернативной залога 100 млн грн, сообщает "Новини.LIVE". Рассматривать ходатайство о мере пресечения для Брындака Высший антикорупционный суд начал 13 октября, его перенесли на 20 октября из-за занятости прокурора, который не явился на заседание суда в среду, отмечает портал.

Контекст:

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила 6 октября, что подписала пять подозрений в рамках расследования уголовного производства о завладении землей в Одессе, в том числе для городского головы Одессы Труханова.

В тот же день детективы Национального антикоррупционного бюро вручили подозрение Труханову и еще трем чиновникам Одесского горсовета в связи со злоупотреблением служебным положением и участием в преступной организации. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255 (создание либо участие в преступной организации) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, причинившее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения деньгами местного бюджета и землей территориальной общины Одессы для ее передачи под застройку. Из-за этих действий, как сообщали в НАБУ, в течение 2016–2019 годов община потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га, а чиновники незаконно потратили из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по этим эпизодам, согласно результатам экспертизы, составляет 689 млн грн. Всего, по информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в производстве фигурируют 16 человек

Труханов, комментируя дело против себя, заявил, что уголовное производство против него якобы приказал открыть глава Исполкома реформ, бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили. 

Труханов и еще 11 человек, среди которых чиновники горсовета Одессы, также фигурируют в деле о нанесении ущерба бюджету города – о покупке здания завода "Краян". В 2019 году Малиновский районный суд Одессы признал невиновными Труханова и остальных подозреваемых в этом производстве, САП подала апелляцию, и в 2021 году Высший антикоррупционный суд отменил оправдательный приговор, направив дело на повторное рассмотрение в первую инстанцию ВАКС.

Теги: Одесса, арест, горсовет, залог, ущерб, НАБУ, подозрение, адвокат, суд, ВАКС
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