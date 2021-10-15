Дело о завладении землей в Одессе. Адвокат заместителя Труханова заявил о необоснованности подозрений

Об этом Лещенко заявил в комментарии сайту Odessit 15 октября.

Также он считает необоснованным ходатайство обвинения об избрании для Брындака меры пресечения в виде содержания под стражей. Брындак, по мнению юриста, ничего не нарушил и регулярно появляется в суде по первому требованию.

Обвинения в адрес чиновника абсурдны, считает Лещенко. Аргументируя свою позицию, адвокат рассказал, что все указанные в подозрении и ходатайстве об избрании меры пресечения земельные участки передавались в аренду и до сих пор остаются в собственности территориальной общины Одессы.

"Действия Брындака полностью соответствуют предписаниям законодательства: согласно Земельному кодексу Украины, собственникам зданий и строений земельные участки передались в аренду строго в пределах этих строений, то есть эта деятельность полностью соответствовала закону. Если собственник строения обращается с ходатайством о передаче ему земли под строением, которое находится в его собственности, передать земельный участок в аренду – это не право, а обязанность Одесского городского совета, согласно закону. Проведение земельных торгов как альтернативный способ, указанный НАБУ, невозможно реализовать на практике, поскольку только 18 мая 2021 года Верховной Радой Украины приняты изменения в законодательные акты, которыми установлена процедура проведения земельных торгов. А Кабинет Министров только утвердил порядок проведения таких аукционов, и такой порядок вступил в силу 5 октября 2021 года. По сути, из-за отсутствия законодательной процедуры проведения аукционов вообще провести земельный аукцион до 5 октября 2021 года было невозможно. Вследствие передачи в аренду этих земельных участков территориальная община города Одессы получила не тяжкие убытки, как говорит НАБУ, а только выгоду. Эта земля остается в собственности территориальной общины, а арендаторы платят за пользование этой землей рыночную арендную плату, и это выгодно общине города Одессы", – приводит сайт позицию адвоката.

В материалах уголовного производства есть пять экспертиз об оценке стоимости пользования землей, говорит Лещенко. По его мнению, эти экспертизы ненаучны, нелогичны и "противоречат требованиям закона и здравого смысла".

"Взяли рыночную оценку земельного участка по цене по состоянию на 2021 год, умножили на 3% нормативной оценки и на 50 лет! Именно так эксперт просчитал убытки, которые якобы понесет город от передачи одного из земельных участков. При этом арендная плата, которая уже получена, нигде не фигурирует и никак не учитывается! По второй экспертизе, убытки города могут составить до 6 млн грн: если на выделенном участке построить четыре высотки по 22 этажа и продать квартиры по неимоверной цене. Однако не указано, кто должен строить и продавать эти квартиры. И таких нюансов очень много", – заявил Лещенко.

Суммы залогов, которые Высший антикоррупционный суд уже назначил для мэра города Геннадия Труханова, а также главы юридического департамента горсовета Инны Поповской, – 30 млн грн и 26 млн грн соответственно – определены с целью лишить свободы фигурантов производства, считает адвокат.

"Мой клиент, как и глава юридического департамента, – это не олигарх. У них есть ежемесячная зарплата, есть семья, дети и какое-то имущество. Но при этом нет таких доходов, чтобы выплатить колоссальную залоговую сумму, на которой настаивает сторона обвинения. Это перегиб с целью лишить человека свободы", – сказал Лещенко.

Он подчеркнул, что защита на заседании суда по мере пресечения будет просить отказать в удовлетворении ходатайства прокуроров. Обвинение просит избрать для Брындака меру пресечения в виде ареста с альтернативной залога 100 млн грн, сообщает "Новини.LIVE". Рассматривать ходатайство о мере пресечения для Брындака Высший антикорупционный суд начал 13 октября, его перенесли на 20 октября из-за занятости прокурора, который не явился на заседание суда в среду, отмечает портал.