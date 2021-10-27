Адвокат заместителя Труханова заявил о политической подоплеке дела о завладении землей в Одессе

Заместитель мэра Олег Брындак: Нас втягивают в игру "Угадай мелодию" и делают такие предположения, на которые сторона обвинения не имеет права, когда рассматривается вопрос о лишении человека свободы Фото: omr.gov.ua

"Вся речь прокурора основана на предположениях, но уголовное производство не может основываться на предположениях", – подчеркнул юрист.

"Нас втягивают в игру "Угадай мелодию" и делают такие предположения, на которые сторона обвинения не имеет права, когда рассматривается вопрос о лишении человека свободы", – добавил Брындак.

Они подчеркнули, что 90% времени заседания уходит на заслушивание не доказательных документов, а распечаток с разных электронных носителей, в которых сам Брындак даже не упоминается. Также адвокаты отметили, что законность происхождения ряда документов в деле сомнительная, а доказательства получены с нарушением прав человека и Уголовно-процессуального кодекса.

"В частности, речь идет о протоколе осмотра электронного почтового ящика одного из подозреваемых, совершенного путем снятия информации с электронных информационных систем", – уточняет Odessit.ua.

Сторона защиты считает, то цель этого производства – "создать вокруг фигуры руководителя партии негативный фон".

"Протокол обыска получен на основании решения о временном доступе к вещам и документам от ООО "Ukrnet". В то время, как статья 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод гарантирует, что каждый имеет право на уважение, в том числе, к своей корреспонденции. У нас Уголовный процессуальный кодекс предоставляет право на доступ к корреспонденции исключительно одним порядком – через осуществление негласных следственных действий путем снятия информации с информационных систем (ст. 264 УПК Украины)", – сказал юрист Андрей Лещенко.

Адвокаты заявили в суде, что ни один из фигурирующих в материалах дела земельных участков не выбыл из коммунальной собственности города и за каждый из них в бюджет города поступает арендная плата. Кроме того, они подчеркнули, что нельзя называть суммой нанесенного общине ущерба рыночную цену земли, продажи которой не было.

"Единственная цель следствия – посадить человека в СИЗО. И эта цель политически мотивирована. Поэтому никак иначе, чем "политическое преследование" назвать это дело невозможно", – заявил Шупеня.

ВАКС продолжит избирать меру пресечения и 28 октября.

Прокуратура требует отправить Брындака под стражу на 60 суток с альтернативой залога в размере 100 миллионов гривен. Защита считает, что это противоречит закону, так как залог должен соответствовать материальному состоянию подозреваемого.