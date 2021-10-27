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ПОЛИТИКА

Адвокат заместителя Труханова заявил о политической подоплеке дела о завладении землей в Одессе

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Заместитель мэра Олег Брындак: Нас втягивают в игру "Угадай мелодию" и делают такие предположения, на которые сторона обвинения не имеет права, когда рассматривается вопрос о лишении человека свободы
Заместитель мэра Олег Брындак: Нас втягивают в игру "Угадай мелодию" и делают такие предположения, на которые сторона обвинения не имеет права, когда рассматривается вопрос о лишении человека свободы
Фото: omr.gov.ua

Подозрение Олегу Брындаку – заместителю одесского городского головы Геннадия Труханова – это политическое преследование руководителя партии, которая выиграла выборы в Одессе, заявил адвокат Брындака Валентин Шупеня. Об этом он сказал на заседании Высшего антикоррупционного суда 26 октября, на котором чиновнику должны были определить меру пресечения, сообщает сайт Odessit.ua. Обвинения, которые предъявляют прокуроры Олегу Брындаку в рамках "одесского дела" беспочвенны и не имеют доказательной базы. Об этом заявил

"Вся речь прокурора основана на предположениях, но уголовное производство не может основываться на предположениях", – подчеркнул юрист.

"Нас втягивают в игру "Угадай мелодию" и делают такие предположения, на которые сторона обвинения не имеет права, когда рассматривается вопрос о лишении человека свободы", – добавил Брындак.

Они подчеркнули, что 90% времени заседания уходит на заслушивание не доказательных документов, а распечаток с разных электронных носителей, в которых сам Брындак даже не упоминается. Также адвокаты отметили, что законность происхождения ряда документов в деле сомнительная, а доказательства получены с нарушением прав человека и Уголовно-процессуального кодекса.

"В частности, речь идет о протоколе осмотра электронного почтового ящика одного из подозреваемых, совершенного путем снятия информации с электронных информационных систем", – уточняет Odessit.ua.

Сторона защиты считает, то цель этого производства – "создать вокруг фигуры руководителя партии негативный фон".

"Протокол обыска получен на основании решения о временном доступе к вещам и документам от ООО "Ukrnet". В то время, как статья 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод гарантирует, что каждый имеет право на уважение, в том числе, к своей корреспонденции. У нас Уголовный процессуальный кодекс предоставляет право на доступ к корреспонденции исключительно одним порядком – через осуществление негласных следственных действий путем снятия информации с информационных систем (ст. 264 УПК Украины)", – сказал юрист Андрей Лещенко.

Адвокаты заявили в суде, что ни один из фигурирующих в материалах дела земельных участков не выбыл из коммунальной собственности города и за каждый из них в бюджет города поступает арендная плата. Кроме того, они подчеркнули, что нельзя называть суммой нанесенного общине ущерба рыночную цену земли, продажи которой не было. 

"Единственная цель следствия – посадить человека в СИЗО. И эта цель политически мотивирована. Поэтому никак иначе, чем "политическое преследование" назвать это дело невозможно", – заявил Шупеня.

ВАКС продолжит избирать меру пресечения и 28 октября.

Прокуратура требует отправить Брындака под стражу на 60 суток с альтернативой залога в размере 100 миллионов гривен. Защита считает, что это противоречит закону, так как залог должен соответствовать материальному состоянию подозреваемого.

Контекст:

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила 6 октября, что подписала пять подозрений в рамках расследования уголовного производства о завладении землей в Одессе, в том числе для городского головы Одессы Труханова.

В тот же день детективы Национального антикоррупционного бюро вручили подозрение Труханову и еще трем чиновникам Одесского горсовета в связи со злоупотреблением служебным положением и участием в преступной организации. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255 (создание либо участие в преступной организации) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, причинившее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. 

Суммы залогов, которые Высший антикоррупционный суд уже назначил для мэра города Геннадия Труханова, а также главы юридического департамента горсовета Инны Поповской, – 30 млн грн и 26 млн грн соответственно.

По данным следствия, участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения деньгами местного бюджета и землей территориальной общины Одессы для ее передачи под застройку. Из-за этих действий, как сообщали в НАБУ, в течение 2016–2019 годов община потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га, а чиновники незаконно потратили из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по этим эпизодам, согласно результатам экспертизы, составляет 689 млн грн. Всего, по информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в производстве фигурируют 16 человек

Теги: Одесса, Геннадий Труханов, уголовное производство, суд, ВАКС
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