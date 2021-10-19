ВАКС назначил миллионные залоги фигурантам дела о незаконном завладении землей в Одессе

ВАКС назначает одесским фигурантам "земельного" дела меры пресечения в виде залогов, хотя НАБУ просит арестовать их Фото: novynarnia.com

В частности, ВАКС избрал меру пресечения в виде залога в 2,6 млн грн экс-прокурору Одесской области. Также суд возложил на подозреваемого ряд процессуальных обязательств. Срок действия меры пресечения – до 6 декабря 2021 года.

"Следственный судья отказала детективу НАБУ в удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения бывшему прокурору Одесской области в виде содержания под стражей. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 2 616 900 грн", – говорится в сообщении суда.

В ВАКС не указывают имя фигуранта дела, однако агентству "Интерфакс-Украина" стало известно, что речь идет о бывшем прокуроре Одесской области Олеге Жученко.

Еще одному подозреваемому, учредителю коллективного предприятия Одессы, назначена мера пресечения в виде залога в 59,475 млн грн и обязательств прибывать в суд по требованию и сдать загранпаспорт, сообщили в суде.

Срок действия меры пресечения – до 18 декабря 2021 года.

"По версии следствия, учредитель коллективного предприятия вместе с другими 15 лицами подозревается в возможном причинении ущерба территориальной общине Одессы на общую сумму 689 млн грн", – говорится в сообщении суда.

Журналист Олег Новиков пишет в своем Telegram-канале, что речь идет о соучредителе строительной компании "Будова" Дмитрии Димарском.

По информации Новикова, следствие считает, что одесская прокуратура с помощью некоей схемы получила землю, на которой КП "Будова" построила ЖК "Альтаир-3" на улице Жаботинского в Одессе. Сам Жученко получил квартиру в другом ЖК этой же компании площадью более 153 м², так что экс-прокурору инкриминируют также получение неправомерной выгоды в виде квартиры, которая оформлена на его жену.

Новиков отметил, что в рамках этого дела суд уже отпустил директора юридического департамента Одесского горсовета Инну Поповскую под залог в 26,17 млн грн и экс-главу депутатской комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского городского совета Василия Шкрябая под залог в 8 млн грн.