ВАКС назначил миллионные залоги фигурантам дела о незаконном завладении землей в Одессе

В частности, ВАКС избрал меру пресечения в виде залога в 2,6 млн грн экс-прокурору Одесской области. Также суд возложил на подозреваемого ряд процессуальных обязательств. Срок действия меры пресечения – до 6 декабря 2021 года.
"Следственный судья отказала детективу НАБУ в удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения бывшему прокурору Одесской области в виде содержания под стражей. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 2 616 900 грн", – говорится в сообщении суда.
В ВАКС не указывают имя фигуранта дела, однако агентству "Интерфакс-Украина" стало известно, что речь идет о бывшем прокуроре Одесской области Олеге Жученко.
Еще одному подозреваемому, учредителю коллективного предприятия Одессы, назначена мера пресечения в виде залога в 59,475 млн грн и обязательств прибывать в суд по требованию и сдать загранпаспорт, сообщили в суде.
Срок действия меры пресечения – до 18 декабря 2021 года.
"По версии следствия, учредитель коллективного предприятия вместе с другими 15 лицами подозревается в возможном причинении ущерба территориальной общине Одессы на общую сумму 689 млн грн", – говорится в сообщении суда.
Журналист Олег Новиков пишет в своем Telegram-канале, что речь идет о соучредителе строительной компании "Будова" Дмитрии Димарском.
По информации Новикова, следствие считает, что одесская прокуратура с помощью некоей схемы получила землю, на которой КП "Будова" построила ЖК "Альтаир-3" на улице Жаботинского в Одессе. Сам Жученко получил квартиру в другом ЖК этой же компании площадью более 153 м², так что экс-прокурору инкриминируют также получение неправомерной выгоды в виде квартиры, которая оформлена на его жену.
Новиков отметил, что в рамках этого дела суд уже отпустил директора юридического департамента Одесского горсовета Инну Поповскую под залог в 26,17 млн грн и экс-главу депутатской комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского городского совета Василия Шкрябая под залог в 8 млн грн.
6 октября генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала пять подозрений в рамках расследования уголовного производства НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Подозреваемыми стали "мэр города [Геннадий Труханов], ряд городских чиновников и один известный одессит". По информации источников "Интерфакс-Украина" и "Сегодня", "известный одессит" – это бизнесмен Владимир Галантерник, который владеет рядом объектов недвижимости в городе и которого НВ называло "серым кардиналом" Одессы. Кроме того, по данным "Интерфакс-Украина", подозрения получили директор одного из департаментов Одесского горсовета, бывший прокурор Одесской области Олег Жученко и два депутата Одесского горсовета VII созыва – главы постоянных комиссий горсовета.
В тот же день детективы Национального антикоррупционного бюро вручили подозрение Труханову и еще трем чиновникам Одесского горсовета в связи со злоупотреблением служебным положением и участием в преступной организации. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255 (создание либо участие в преступной организации) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, причинившее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
По данным следствия, участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения деньгами местного бюджета и землей территориальной общины Одессы для ее передачи под застройку. Из-за этих действий, как сообщали в НАБУ, в течение 2016–2019 годов община потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га, а чиновники незаконно потратили из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по этим эпизодам, согласно результатам экспертизы, составляет 689 млн грн. Всего, по информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в производстве фигурируют 16 человек.
Труханов, комментируя дело против себя, заявил, что уголовное производство против него якобы приказал открыть глава Исполкома реформ, бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили.
ВАКС избрал меру пресечения Труханову в виде залога в сумме 30 млн грн.