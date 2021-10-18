Экс-прокурор Одесской области заявил в суде, что бизнесмен Киван предлагал ему $1 млн за подписание подозрения Труханову

Жученко: Киван сказал, что я – лучший прокурор в мире, и он молился, чтобы такой прокурор был в Одессе Фото: depo.ua

В суде он заявил, что встреча, на которой от Кивана прозвучало такое предложение, проходила в Kadorr на Французском бульваре в Одессе.

"Аднан Киван сказал, что я – лучший прокурор в мире, и он молился, чтобы такой прокурор был в Одессе. Но он мне предложил подписать подозрение мэру Труханову и предложил $1 млн. На что я сообщил ему, что буду об этой ситуации уведомлять свое руководство и уведомил", – рассказал Жученко.

Он добавил, что сын Кивана Руслан хотел назначить в Одессе своих прокуроров.

"Ко мне в рабочий кабинет приехал Руслан Киван со списком с фамилиями, напротив которых стояли должности. Это были два заместителя прокурора области, это должны были быть начальник управления досудебного расследования, которое осуществляется следователями прокуратуры, начальник канцелярии и начальник режимно-секретной части прокуратуры области", – утверждает экс-прокурор.