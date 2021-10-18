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Экс-прокурор Одесской области заявил в суде, что бизнесмен Киван предлагал ему $1 млн за подписание подозрения Труханову

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Жученко: Киван сказал, что я лучший прокурор в мире, и он молился, чтобы такой прокурор был в Одессе
Жученко: Киван сказал, что я – лучший прокурор в мире, и он молился, чтобы такой прокурор был в Одессе
Фото: depo.ua

Экс-прокурор Одесской области Олег Жученко заявил, что одесский бизнесмен, владелец Kadorr Group предлагал ему $1 млн за подписание подозрения мэру Одессы Геннадию Труханову. Об этом бывший прокурор сказал 18 октября в Высшем антикоррупционном суде, где ему избирали меру пресечения. Видео выступления Жученко опубликовал Telegram-канал "Профессор Мориарти".

В суде он заявил, что встреча, на которой от Кивана прозвучало такое предложение, проходила в Kadorr на Французском бульваре в Одессе.

"Аднан Киван сказал, что я – лучший прокурор в мире, и он молился, чтобы такой прокурор был в Одессе. Но он мне предложил подписать подозрение мэру Труханову и предложил $1 млн. На что я сообщил ему, что буду об этой ситуации уведомлять свое руководство и уведомил", – рассказал Жученко.

Он добавил, что сын Кивана Руслан хотел назначить в Одессе своих прокуроров.

"Ко мне в рабочий кабинет приехал Руслан Киван со списком с фамилиями, напротив которых стояли должности. Это были два заместителя прокурора области, это должны были быть начальник управления досудебного расследования, которое осуществляется следователями прокуратуры, начальник канцелярии и начальник режимно-секретной части прокуратуры области", – утверждает экс-прокурор.

Контекст:

6 октября 2021 года детективы Национального антикоррупционного бюро вручили подозрение Труханову и еще трем чиновникам Одесского горсовета в связи со злоупотреблением служебным положением и участием в преступной организации. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255 (создание либо участие в преступной организации) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, причинившее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения деньгами местного бюджета и землей территориальной общины Одессы для ее передачи под застройку. Из-за этих действий, как сообщали в НАБУ, в течение 2016–2019 годов община потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га, а чиновники незаконно потратили из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по этим эпизодам, согласно результатам экспертизы, составляет 689 млн грн.

Труханов, комментируя дело против себя, заявил, что уголовное производство против него якобы приказал открыть глава Исполкома реформ, бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили. 

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд арестовать мэра Одессы с альтернативой залога в 120 млн грн. Суд назначил Труханову меру пресечения в виде залога 30 млн грн. Политик сказал, что таких денег у него нет.

Труханов и еще 11 человек, среди которых чиновники горсовета Одессы, также фигурируют в деле о нанесении ущерба бюджету города – о покупке здания завода "Краян". В 2019 году Малиновский районный суд Одессы признал невиновными Труханова и остальных подозреваемых в этом производстве, САП подала апелляцию, и в 2021 году Высший антикоррупционный суд отменил оправдательный приговор, направив дело на повторное рассмотрение в первую инстанцию ВАКС.

Теги: Одесса, прокуратура, Геннадий Труханов, Аднан Киван, суд, ВАКС, прокурор
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