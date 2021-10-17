Президент Союза адвокатов о деле Труханова: Уголовный процессуальный кодекс превращают в "филькину грамоту", а залог – в фарс

Тарас Ламах: Залог вроде как и есть в кодексе, но это ничего – влупим пару десятков миллионов и сидите в тюрьме, а виновны вы или не виновны, будем разбираться пару-тройку лет Фото: Taras Lamakh / Facebook

"Очередное резонансное дело – одесского градоначальника Геннадия Труханова – снова заставило юридическое сообщество задуматься о правомерности, а скорее адекватности действий НАБУ, САП и ВАКС. Речь о том, что в очередной раз при избрании меры пресечения детективы (прокуроры) требуют какие-то фантастически неподъемные суммы – 130 млн самому Труханову, 122 млн юристу горсовета. А ВАКС принимает решение, которым вроде как эту сумму уменьшает до 30 и 26 млн соответственно, но по сути, просто подыгрывает следствию, ведь человеку, который не может и 1 млн собрать, абсолютно все равно – 130 или 30 млн залог, в любом случае он заведомо для него неподъемный. Это напоминает полумошенническую схему, используемую бутиками: продают куртку за $1000, а потом делают скидку 50% – и получается, просят вроде как немного в сравнении с первой ценой, всего-то 500, хотя все равно красная цена изделию – $100, не больше", – написал юрист.

Он отметил, что адвокатское сообщество "радостно встречало" изменения в Уголовный процессуальный кодекс, где в качестве новой меры пресечения был предусмотрен залог в качестве обязательной альтернативы содержанию под стражей.

"Это давало возможность человеку, находящемуся под подозрением, не гнить в нечеловеческих условиях еще советских СИЗО, а, внеся залог, бороться с предъявленным обвинением на свободе. Ведь предъявленное обвинение – это еще не доказательство вины, тем более в реалиях Украины, зачастую эти обвинения либо вообще беспочвенны, либо тяжесть "преступления" значительно преувеличена. Сам залог должен быть соразмерным – соответствовать материальному состоянию подозреваемого, и конечно, нельзя его высчитывать, оценив, например, стоимость дома, квартиры подозреваемого, имущества его родственников, друзей. Это бред. Безусловно, лучше быть честными – просить безальтернативное содержание под стражей, чем превращать Уголовный процессуальный кодекс в "филькину грамоту", а сам залог – в фарс, делать заведомо неподъемным и таким образом замыливать глаза якобы присутствующей альтернативой тюремному содержанию", – считает Ламах.

Он убежден, что эта ситуация касается каждого гражданина.

"Может возникнуть вопрос: а что мне до этого? Где я, а где Труханов, мэр крупного города? Ничего подобного, это касается всех нас. Во-первых, сумму в 22 млн по этому делу требуют у обычного служащего горсовета, который никогда и 1 млн никогда в глаза не видел. Во-вторых, используя закон, как "дышло", один раз, почему нельзя так делать и дальше, сделав это обычной практикой? Залог вроде как и есть в кодексе, но это ничего – влупим пару десятков миллионов – и сидите в тюрьме, а виновны вы или не виновны, будем разбираться пару-тройку лет, может, как раз к концу расследования вас в камере удар хватит, сердце не выдержит", – подытожил президент Союза адвокатов Украины.