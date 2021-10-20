Политолог Карасев: НАБУ и САП являются инструментами конкурентной борьбы между строительными компаниями Одессы

"В СМИ прошла информация, что НАБУ и САП пользуются услугами коммерческой компании Kadorr в подготовке материалов для так называемого одесского дела. Суть дела заключается в том, что ключевыми подозреваемыми являются топ-менеджеры одесской строительной компании "Будова". При этом в Одессе всем известно, что Kadorr и "Будова" – это самые крупные застройщики города, которые к тому же выступают жесткими конкурентами на строительном рынке. Тогда возникает вопрос: как выглядит со стороны закона, что НАБУ и САП являются инструментами конкурентной борьбы между строительными компаниями?" – написал эксперт.
Он считает, что этот факт ставит под удар легитимность решений, которые принимают антикоррупционные органы.
"Вероятно, использование коммерческих структур при подготовке материалов для обвинения и прокуратуры – это работа "по старинке". Но в чем тогда суть работы антикоррупционных органов, если принципы их деятельности подвергаются сомнению и противоречат законности… К этой проблеме необходимо привлечь внимание и провести официальную проверку данных фактов, причем публично", – убежден Карасев.
6 октября генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала пять подозрений в рамках расследования уголовного производства НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
В тот же день детективы Национального антикоррупционного бюро вручили подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову и еще трем чиновникам в связи со злоупотреблением служебным положением и участием в преступной организации. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255 (создание либо участие в преступной организации) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, причинившее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
Труханову назначили залог в размере 30 млн грн, другие подозреваемые получили такие меры пресечения: директор юридического департамента горсовета Инна Поповская – залог 26 млн грн, экс-председатель депутатской комиссии по коммунальной собственности Василий Шкрябай – 8 млн, бывший прокурор Одесской области Олег Жученко – 2 млн 618 тыс. грн.
По версии следствия, участники организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения деньгами местного бюджета и землей территориальной общины Одессы для ее передачи под застройку. Из-за этих действий, как сообщали в НАБУ, в течение 2016–2019 годов община потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га, а чиновники незаконно потратили из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по этим эпизодам, согласно результатам экспертизы, составляет 689 млн грн. Всего, по информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в производстве фигурируют 16 человек.