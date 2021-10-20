Политолог Карасев: НАБУ и САП являются инструментами конкурентной борьбы между строительными компаниями Одессы

"В СМИ прошла информация, что НАБУ и САП пользуются услугами коммерческой компании Kadorr в подготовке материалов для так называемого одесского дела. Суть дела заключается в том, что ключевыми подозреваемыми являются топ-менеджеры одесской строительной компании "Будова". При этом в Одессе всем известно, что Kadorr и "Будова" – это самые крупные застройщики города, которые к тому же выступают жесткими конкурентами на строительном рынке. Тогда возникает вопрос: как выглядит со стороны закона, что НАБУ и САП являются инструментами конкурентной борьбы между строительными компаниями?" – написал эксперт.

Он считает, что этот факт ставит под удар легитимность решений, которые принимают антикоррупционные органы.

"Вероятно, использование коммерческих структур при подготовке материалов для обвинения и прокуратуры – это работа "по старинке". Но в чем тогда суть работы антикоррупционных органов, если принципы их деятельности подвергаются сомнению и противоречат законности… К этой проблеме необходимо привлечь внимание и провести официальную проверку данных фактов, причем публично", – убежден Карасев.