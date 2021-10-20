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ПРОИСШЕСТВИЯ

Фигуранту дела Труханова Димарскому прокуратура просила залог 237 млн грн

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Срок действия меры пресечения до 18 декабря 2021 года
Срок действия меры пресечения – до 18 декабря 2021 года
Фото: rbc.ua

Высший антикоррупционный суд избрал Дмитрию Димарскому, который является соучредителем одесской строительной компании "Будова", залог в 59 млн грн. На заседании ВАКС прокурор зачитал подробности так называемого соглашения между компанией "Будова" и сбежавшим в Великобританию одесским бизнесменом Владимиром Галантерником, сообщает "РБК-Украина".

Агентство напомнило, что в этом деле – несколько фигурантов: Одесский городской голова Геннадий Труханов (ему назначили залог в размере 30 млн грн), директор юридического департамента горсовета Инна Поповская (залог 26 млн грн), экс-председатель депутатской комиссии по коммунальной собственности Василий Шкрябай (8 млн), бывший прокурор Одесской области Олег Жученко (2 млн 618 тыс. грн).

По информации "РБК-Украина", прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили суд назначить Димарскому в качестве меры пресечения заключение под стражу с альтернативой залога в размере 237 млн грн.

Галантернику о подозрении сообщили заочно. 

"Именно Галантерник обеспечил нужное для компании Димарского голосование депутатами Одесского горсовета. Только один участок земли на ул. Жаботинского, 54, стоил "Будове" $4 млн. "Понятийное соглашение" было изъято сотрудниками НАБУ во время обысков, которые проходили в этом и прошлом годах. За несколько лет на Жаботинского в Одессе "Будова" возвела семь небоскребов по 25 этажей каждый. По информации правоохранителей, только из-за одной этой сделки город потерял 129,7 млн грн. Ранее по решению Печерского районного суда на земельный участок по Жаботинского был наложен арест. Кроме того, судья арестовал все строения и недострои, которые находятся на этой земле", – сказано в сообщении агентства.

Журналисты отметили, что прокуроры в суде показали таблицу учета затрат "Будовы", на основании которой они утверждают, что фигуранты дела за деньги получали необходимые судебные решения в свою пользу, а также подкупали журналистов.

"В частности, следствие считает, что за $30 тыс. было получено нужное решение апелляционного суда по земельному участку в Одессе рекреационного назначения по улице Академической, 30. По данным из открытых источников, в минувшем году одесская строительная компания "Будова" понесла убытки в размере более 70 млн грн",  – отметили авторы статьи. 

Контекст:

6 октября генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала пять подозрений в рамках расследования уголовного производства НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В тот же день детективы Национального антикоррупционного бюро вручили подозрение Труханову и еще трем чиновникам Одесского горсовета в связи со злоупотреблением служебным положением и участием в преступной организации. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255 (создание либо участие в преступной организации) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, причинившее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения деньгами местного бюджета и землей территориальной общины Одессы для ее передачи под застройку. Из-за этих действий, как сообщали в НАБУ, в течение 2016–2019 годов община потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га, а чиновники незаконно потратили из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по этим эпизодам, согласно результатам экспертизы, составляет 689 млн грн. Всего, по информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в производстве фигурируют 16 человек.

Теги: арест, залог, Геннадий Труханов, земельный участок, правоохранители, расследование, подозрение, суд
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