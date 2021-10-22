Политолог Голобуцкий: "Метод Кивана" можно назвать инновационным: "А давайте мы сами на нашего конкурента сформируем материалы дела"

Алексей Голобуцкий: Думаю, когда Запад жестко настаивает на налаживании эффективной работы антикоррупционных государственных органов, он явно не это имеет в виду Фото: UKRLIFE.TV / YouTube

"В СМИ появилась информация, что материалы для НАБУ и САП в "одесском" деле вместо государственных структур и специалистов составляет строительная компания того же Аднана Кивана Kadorr. Сформулировано это почти прилично: НАБУ и САП "пользуются услугами" частной компании по сбору материалов дела. А то, что Kadorr как раз и является единственным крупным конкурентом компании "Будова", менеджеры которой и фигурируют в "одесском" деле, – это неинтересная мелочь. Ну подумаешь: государственные антикоррупционные структуры получают готовые материалы для дела на одного конкурента в исполнении сотрудников другого конкурента. И что такого? На самом деле мы все уже почти спокойно относимся, что в жесткой конкурентной борьбе бизнесмены привлекают ресурсы прокуратуры, судов, СБУ, МВД, ГБР, и САП и НАБУ тоже – просто привыкли", – написал эксперт.

Он заявил, что "после определенного числа скандалов" это уже не воспринимается, как нечто совершенно недопустимое.

"Но настоящий "метод Кивана" можно назвать инновационным: "А давайте мы сами на нашего конкурента сформируем материалы дела – зачем таким серьезным структурам, как НАБУ и САП, напрягаться?" Нет, я предполагаю, что в законах как минимум не прописан жесткий запрет на привлечение частных структур к подготовке материалов уголовных дел, а может, даже выписаны отдельные инструкции для их привлечения к работе. Но сотрудничать с конкурентом, который напрямую заинтересован в уничтожении фигуранта дела... Думаю, когда Запад жестко настаивает на налаживании эффективной работы антикоррупционных государственных органов, он явно не это имеет в виду", – считает Голобуцкий.

Политолог добавил, что в этой ситуации необходимо разобраться, чтобы выяснить законность действий НАБУ и САП.

"Конкурентные разборки с прямым привлечением НАБУ и САП – это сразу удар по легитимности антикоррупционных органов (это независимое государственное подразделение или банальный инструмент в руках бизнеса?). В любом случае, в ситуации стоит разобраться и тщательно проверить: кто, кого, как и насколько законно использует в "одесском" деле", – подытожил автор.