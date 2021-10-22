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Политолог Голобуцкий: "Метод Кивана" можно назвать инновационным: "А давайте мы сами на нашего конкурента сформируем материалы дела"

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Алексей Голобуцкий: Думаю, когда Запад жестко настаивает на налаживании эффективной работы антикоррупционных государственных органов, он явно не это имеет в виду
Алексей Голобуцкий: Думаю, когда Запад жестко настаивает на налаживании эффективной работы антикоррупционных государственных органов, он явно не это имеет в виду
Фото: UKRLIFE.TV / YouTube

Материалы для НАБУ и САП в "одесском" деле вместо государственных структур и специалистов составляет строительная компания бизнесмена Аднана Кивана Kadorr, которая является прямым конкурентом компании "Будова" – именно ее должностные лица являются подозреваемыми по этому делу, пишет в своем Facebook политолог Алексей Голобуцкий. Он считает, что такая ситуация станет ударом по легитимности антикоррупционных органов Украины.

"В СМИ появилась информация, что материалы для НАБУ и САП в "одесском" деле вместо государственных структур и специалистов составляет строительная компания того же Аднана Кивана Kadorr. Сформулировано это почти прилично: НАБУ и САП "пользуются услугами" частной компании по сбору материалов дела. А то, что Kadorr как раз и является единственным крупным конкурентом компании "Будова", менеджеры которой и фигурируют в "одесском" деле, – это неинтересная мелочь. Ну подумаешь: государственные антикоррупционные структуры получают готовые материалы для дела на одного конкурента в исполнении сотрудников другого конкурента. И что такого? На самом деле мы все уже почти спокойно относимся, что в жесткой конкурентной борьбе бизнесмены привлекают ресурсы прокуратуры, судов, СБУ, МВД, ГБР, и САП и НАБУ тоже – просто привыкли", – написал эксперт.

Он заявил, что "после определенного числа скандалов" это уже не воспринимается, как нечто совершенно недопустимое.

"Но настоящий "метод Кивана" можно назвать инновационным: "А давайте мы сами на нашего конкурента сформируем материалы дела – зачем таким серьезным структурам, как НАБУ и САП, напрягаться?" Нет, я предполагаю, что в законах как минимум не прописан жесткий запрет на привлечение частных структур к подготовке материалов уголовных дел, а может, даже выписаны отдельные инструкции для их привлечения к работе. Но сотрудничать с конкурентом, который напрямую заинтересован в уничтожении фигуранта дела... Думаю, когда Запад жестко настаивает на налаживании эффективной работы антикоррупционных государственных органов, он явно не это имеет в виду", – считает Голобуцкий.

Политолог добавил, что в этой ситуации необходимо разобраться, чтобы выяснить законность действий НАБУ и САП.

"Конкурентные разборки с прямым привлечением НАБУ и САП – это сразу удар по легитимности антикоррупционных органов (это независимое государственное подразделение или банальный инструмент в руках бизнеса?). В любом случае, в ситуации стоит разобраться и тщательно проверить: кто, кого, как и насколько законно использует в "одесском" деле", – подытожил автор.

https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/4644461032283764

Контекст:

6 октября генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала пять подозрений в рамках расследования уголовного производства НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В тот же день детективы Национального антикоррупционного бюро вручили подозрение одесскому мэру Геннадию Труханову и еще трем чиновникам Одесского горсовета в связи со злоупотреблением служебным положением и участием в преступной организации. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255 (создание либо участие в преступной организации) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, причинившее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения деньгами местного бюджета и землей территориальной общины Одессы для ее передачи под застройку. Из-за этих действий, как сообщали в НАБУ, в течение 2016–2019 годов община потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га, а чиновники незаконно потратили из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по этим эпизодам, согласно результатам экспертизы, составляет 689 млн грн. Всего, по информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в производстве фигурируют 16 человек.

Теги: Одесса, бизнес, Геннадий Труханов, Алексей Голобуцкий, чиновники, НАБУ, САП, власть
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