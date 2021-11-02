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В партии "Доверяй делам" заявили, что "одесское дело" – это попытка дискредитации политсилы

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В партии считают, что Труханова и его соратников преследуют из-за успеха на местных выборах
В партии считают, что Труханова и его соратников преследуют из-за успеха на местных выборах
Фото: Доверяй делам / Facebook

В политической партии "Доверяй делам" 2 ноября заявили о попытках дискредитации со стороны Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также о репрессиях по отношению к руководству партии. Об этом политсила, которую возглавляет мэр Одессы Геннадий Труханов, написала в своем Facebook.

"6 октября текущего года НАБУ и САП начали новый публичный этап так называемого "одесского дела", вручив подозрения председателю совета политической партии "Доверяй делам" Олегу Брындаку и мэру Одессы Геннадию Труханову, который был выдвинут на этот пост партией "Доверяй делам". Как известно, это уже не первая попытка НАБУ и САП устранить команду "Доверяй делам" от руководства городом путем выдвижения безосновательных обвинений. Все они потерпели фиаско", – сказано в заявлении.

В партии считают, что Труханова и его соратников преследуют из-за успеха на местных выборах. 

"Анализ дела и предоставленных прокуратурой суда "доказательств" свидетельствует, что предъявленные обвинения носят абсолютно политический, заказной характер! Во-первых, они не содержат ни одного (!) доказательства нарушения закона председателем cовета партии и его лидером. Есть только предвзятая, непрофессиональная и односторонняя трактовка Земельного кодекса и закона о местном самоуправлении со стороны следствия. Попытка дать политическую, а не юридическую оценку местной власти. Зачислить в убытки то, что приносит обществу прибыль, и т.д.", – отметили в пресс-службе.

Также в "Доверяй делам" утверждают, что антикоррупционные органы называют "преступной группой" структуру управления городом.

"[Это] мэр – заместители – начальники управлений и т.п., которые действовали исключительно в рамках своих полномочий! В-третьих, главными заявителями и единственными свидетелями обвинения выступают жесткие политические оппоненты Геннадия Труханова и партии "Доверяй делам", хорошо известные всей Одессе "карманные" активисты – участники "антитрухановского майдана", часть которых до сих пор работают в структурах одной из местных застройщиков. Собственно, даже в своих показаниях они не скрывают, что их цель – во что бы то ни стало устранить Труханова и "Доверяй делам" с политической арены", – подчеркнули в партии.

Материалы подозрения в политсиле считают "продуктом пиара, а не юриспруденции".

"К ним приобщены тома распечаток третьих – не связанных с партией или ее лидерами – лиц. Основная цель обнародования которых в контексте партии – запятнать ее имидж. Особенно цинично в этом контексте прозвучало обвинение со стороны прокуроров в том, что партия якобы куплена одним из одесских бизнесменов. Без доказательств. С полным игнорированием общеизвестных и публичных обстоятельств и фактов. Даже таких очевидных, как то, что партия пережила ребрендинг и полное обновление более чем за год до создания, по версии следствия, одесской "преступной группировки". А также – что ни одного постороннего человека – не из команды Труханова – никогда не было в руководстве партии", – отметили партийцы.

Дело против Труханова и чиновников горсовета они сравнили с политическими процессами 30-х годов, "когда для расправы достаточно было доноса", и назвали неуважением к Одессе.

"Это неприкрытая попытка незаконным способом, силовым путем сместить руководство города и тем самым пересмотреть результаты выборов в пользу проигравших выборы и кому одесситы город не доверяли! Как иначе можно объяснить не обоснованные ни делом, ни нормами Уголовного процессуального кодекса космические суммы залогов для городских чиновников и, в частности, руководства партии, как не попыткой избавить их от свободы и тем самым отстранить от городского управления? И это в самый разгар второй, более мощной волны пандемии COVID-19, а также в начале отопительного сезона, который в этом году станет еще одним фронтом для всех территориальных общин!" – написали на странице партии в Facebook.

В "Доверяй делам" считают, что НАБУ нарушает Конституцию и злоупотребляет полномочиями.

"Поэтому нашим ответом будет активная и публичная защита чести и достоинства не только партии "Доверяй делам" и ее руководителей, но и всей Одессы! Мы как политическая сила, которой одесситы уже трижды подряд делегировали право представлять их интересы, приложим все усилия, чтобы Одесса отстояла свое право на жизнь перед лицом второй волны пандемии! Успешно пережила зимний период! Мы добьемся, чтобы попытки репрессий в отношении партии получили достойную оценку. Мы будем апеллировать не только к судам всех уровней, но и к нашим избирателям. Уверены, что и международное сообщество, в том числе европейские правозащитные институции, дадут адекватную оценку неконституционным действиям органов НАБУ и САП", – подытожили в политической силе.

https://www.facebook.com/ddorgua/posts/4610137729032322

Контекст:

6 октября генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала пять подозрений в рамках расследования уголовного производства НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В тот же день детективы Национального антикоррупционного бюро вручили подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову и еще трем чиновникам в связи со злоупотреблением служебным положением и участием в преступной организации. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255 (создание либо участие в преступной организации) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, причинившее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Труханову назначили залог в размере 30 млн грн, политик сказал, что таких денег у него нет, и, как пишет "Думская", подал апелляцию. Меру пресечения в виде залога назначили и другим фигурантам. 

По версии следствия, участники организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения деньгами местного бюджета и землей территориальной общины Одессы для ее передачи под застройку. Из-за этих действий, как сообщали в НАБУ, в течение 2016–2019 годов община потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га, а чиновники незаконно потратили из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по этим эпизодам, согласно результатам экспертизы, составляет 689 млн грн. Всего, по информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в производстве фигурируют 16 человек.

Теги: Одесса, следствие, горсовет, Геннадий Труханов, экспертиза, деньги, расследование, ущерб, НАБУ, обвинение, мэр Одессы, подозрение, САП, власть, Доверяй делам
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