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ПОЛИТИКА

Труханов внес залог в сумме 30 млн грн

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Апелляционная инстанция оставила залог Труханову без изменений
Апелляционная инстанция оставила залог Труханову без изменений
Фото: Геннадий Труханов / Facebook

Мэр Одессы Геннадий Труханов внес залог в качестве меры пресечения по "земельному делу", в котором его подозревают в злоупотреблении служебным положением и участии в преступной организации. Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Высшем антикоррупционном суде Украины.

"Труханов внес залог в суме 30 млн грн во вторник [23 ноября] вечером", – сказали в ВАКС.

Труханову назначили залог в размере 30 млн грн 11 октября, политик сказал, что таких денег у него нет, и подал апелляцию. 

17 ноября судьи Апелляционной палаты ВАКС оставили меру пресечения мэра Одессы без изменений. Судьи отклонили ходатайство прокуратуры, которая просила взять Труханова под стражу с возможностью выхода под залог 120 млн грн, и ходатайство стороны защиты, которая предложила отменить залог полностью ввиду отсутствия рисков, сообщала "Думская".

В ходе заседания судья Виктор Панкулич отмечал, что остальные чиновники, фигурирующие в этом производстве, уже внесли залоги, мэр Одессы остался единственным подозреваемым, который не внес назначенную сумму.

Залог за Труханова внес внефракционный народный депутат, миллиардер Вадим Новинский, сообщила "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в окружении Новинского. 

Контекст:

6 октября генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала ряд подозрений в рамках расследования уголовного производства НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В тот же день детективы Национального антикоррупционного бюро вручили подозрение Труханову и еще трем чиновникам в связи со злоупотреблением служебным положением и участием в преступной организации. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255 (создание либо участие в преступной организации) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, причинившее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, участники организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения деньгами местного бюджета и землей территориальной общины Одессы для ее передачи под застройку. Из-за этих действий, как сообщали в НАБУ, в течение 2016–2019 годов община потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га, а чиновники незаконно потратили из местного бюджета 131 млн грн.

Общий размер ущерба по этим эпизодам, согласно результатам экспертизы, составляет 689 млн грн. Всего в производстве фигурируют 16 человек, включая известного бизнесмена Владимира Галантерника

Труханову и другим фигурантам назначили меры пресечения в виде залогов суммами в миллионы и десятки миллионов гривен.

Теги: Одесса, залог, Геннадий Труханов, чиновники, апелляция, мэр Одессы, судья, ВАКС, мэр
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