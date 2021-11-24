Труханов внес залог в сумме 30 млн грн

"Труханов внес залог в суме 30 млн грн во вторник [23 ноября] вечером", – сказали в ВАКС.

Труханову назначили залог в размере 30 млн грн 11 октября, политик сказал, что таких денег у него нет, и подал апелляцию.

17 ноября судьи Апелляционной палаты ВАКС оставили меру пресечения мэра Одессы без изменений. Судьи отклонили ходатайство прокуратуры, которая просила взять Труханова под стражу с возможностью выхода под залог 120 млн грн, и ходатайство стороны защиты, которая предложила отменить залог полностью ввиду отсутствия рисков, сообщала "Думская".

В ходе заседания судья Виктор Панкулич отмечал, что остальные чиновники, фигурирующие в этом производстве, уже внесли залоги, мэр Одессы остался единственным подозреваемым, который не внес назначенную сумму.

Залог за Труханова внес внефракционный народный депутат, миллиардер Вадим Новинский, сообщила "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в окружении Новинского.