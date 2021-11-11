Парламентский комитет рекомендует Раде создать ВСК по делу против Труханова

Одна из комиссий должна расследовать возможные незаконные действия государственной власти и местного самоуправления мероприятий в рамках земельной децентрализации.

Вторая комиссия должна заняться расследованием "возможных фактов нарушения Конституции Украины и законов Украины Одесским городским головой Трухановым Г.Л., совершением им противоправных действий, в частности, коррупционных правонарушений".

Проект №6198 предлагает создать ВСК и отнести к ее основным задачам расследование:

Члены комитета рекомендовали парламенту принять постановление за основу и в целом с учетом предложений комитета.

Контекст:

6 октября генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала ряд подозрений в рамках расследования уголовного производства НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В тот же день детективы Национального антикоррупционного бюро вручили подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову и еще трем чиновникам в связи со злоупотреблением служебным положением и участием в преступной организации. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255 (создание либо участие в преступной организации) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, причинившее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Труханову назначили залог в размере 30 млн грн, политик сказал, что таких денег у него нет, и, как пишет "Думская", подал апелляцию. Меру пресечения в виде залога назначили и другим фигурантам.

По версии следствия, участники организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения деньгами местного бюджета и землей территориальной общины Одессы для ее передачи под застройку. Из-за этих действий, как сообщали в НАБУ, в течение 2016–2019 годов община потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га, а чиновники незаконно потратили из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по этим эпизодам, согласно результатам экспертизы, составляет 689 млн грн. Всего в производстве фигурируют 16 человек, включая известного бизнесмена Владимира Галантерника.