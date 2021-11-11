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Парламентский комитет рекомендует Раде создать ВСК по делу против Труханова

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Труханова подозревают в злоупотреблении служебным положением и участии в преступной организации
Труханова подозревают в злоупотреблении служебным положением и участии в преступной организации
Фото: Геннадий Труханов / Facebook

Комитет Верховной Рады по депутатской этике 10 ноября рекомендовал парламенту создать временные следственные комиссии (ВСК), одна из них касается расследования против мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом сообщается на сайте Рады.

Одна из комиссий должна расследовать возможные незаконные действия государственной власти и местного самоуправления мероприятий в рамках земельной децентрализации. 

Вторая комиссия должна заняться расследованием "возможных фактов нарушения Конституции Украины и законов Украины Одесским городским головой Трухановым Г.Л., совершением им противоправных действий, в частности, коррупционных правонарушений".

Проект №6198 предлагает создать ВСК и отнести к ее основным задачам расследование:

  • возможного противоправного использования Трухановым бюджетных средств, распоряжения коммунальным имуществом, передачи другим собственникам имущества государственной собственности, имеющей стратегическое значение для государства и т.п.;
  • непринятия мер по обеспечению надлежащего содержания детских учреждений оздоровления и отдыха коммунальной собственности, что повлекло за собой повреждение здоровья и гибель людей;
  • превышения Трухановым определенных законом полномочий по решению кадровых вопросов.

Члены комитета рекомендовали парламенту принять постановление за основу и в целом с учетом предложений комитета.

Контекст:

6 октября генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала ряд подозрений в рамках расследования уголовного производства НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В тот же день детективы Национального антикоррупционного бюро вручили подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову и еще трем чиновникам в связи со злоупотреблением служебным положением и участием в преступной организации. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255 (создание либо участие в преступной организации) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, причинившее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Труханову назначили залог в размере 30 млн грн, политик сказал, что таких денег у него нет, и, как пишет "Думская", подал апелляцию. Меру пресечения в виде залога назначили и другим фигурантам.

По версии следствия, участники организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения деньгами местного бюджета и землей территориальной общины Одессы для ее передачи под застройку. Из-за этих действий, как сообщали в НАБУ, в течение 2016–2019 годов община потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га, а чиновники незаконно потратили из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по этим эпизодам, согласно результатам экспертизы, составляет 689 млн грн. Всего в производстве фигурируют 16 человек, включая известного бизнесмена Владимира Галантерника

Теги: Верховная Рада, Одесса, Геннадий Труханов, расследование, парламент, комитет, чиновники, временная следственная комиссия
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