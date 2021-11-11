ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

ВАКС разрешил заочное расследование дела одесского бизнесмена Галантерника

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Галантерник значительную часть времени находится в Лондоне
Галантерник значительную часть времени находится в Лондоне
Фото: Ольга Просянюк / Facebook

Высший антикоррупционный суд разрешил правоохранителям начать специальное заочное расследование уголовного производства в отношении одесского бизнесмена Владимира Галантерника, которого СМИ считают близким к мэру города Геннадию Труханову. О решении суда сообщил 10 ноября в Telegram Центр противодействия коррупции.

Cудья Оксана Олейник разрешила проводить в отношении Галантерника заочное расследование, поскольку большую часть времени он проводит за пределами Украины.

Прокурор во время заседания заявил, что в 2017 году подозреваемого не было в стране 215 дней, в 2018 – 221, в 2019 – 240, в 2020 – 191. В этом году он находился за пределами Украины 56 дней.

Адвокаты называли меньшие временные отрезки, однако признали, что он часто бывает в Лондоне, где проживает его семья. Ранее его адвокат Ольга Просянюк заявила, что бизнесмен состоит на консульском учете в Израиле, и правоохранители знают об этом.

Галантерник фигурирует в деле о незаконном завладении землей Одессы и легализации незаконно полученных доходов. В рамках этого производства вручены подозрения и назначены крупные залоги мэру города Геннадию Труханову и ряду чиновников. Всего НАБУ считает причастными к схеме 16 человек. 

В начале ноября НАБУ объявило его в розыск. Бизнесмена подозревают по ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 (создание преступной организации, присвоение, растрата имущества, легализация (отмывание) денег, злоупотребление властью или должностными полномочиями) Уголовного кодекса Украины.

Адвокат Галантерника заявила, что никаких уведомлений, повесток или других процессуальных документов по официальному адресу он не получал и о своем розыске узнал из прессы.

Контекст:

Галантерник считается одним из самых влиятельных людей Одессы. НВ называет его "неофициальным градоначальником" и "серым кардиналом Одессы".

В рейтинге самых богатых украинцев за 2019 год, составленном журналом НВ, с состоянием $178 млн Галантерник занимал 30-е место. В рейтинге за 2020 год, опубликованном в октябре, НВ оценил его активы в $160 млн (50-е место). Forbes называет Галантерника одним из крупнейших рантье Украины и оценивает его доход от аренды в $28 млн. 

Теги: Одесса, расследование, растрата, подозрение, адвокат, Центр противодействия коррупции, Владимир Галантерник, отмывание денег, прокурор
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Умерла советская актриса Валентина Малявина
  Умерла советская актриса Валентина Малявина
  "Расчленяла его живым". Адвокат семьи убитого украинского рэпера Картрайта обвинил его сожительницу в умышленном преступлении
  "Расчленяла его живым". Адвокат семьи убитого украинского рэпера Картрайта обвинил его сожительницу в умышленном преступлении
"Внезапно обнаружила у себя грудь". Волочкова показала фото топлес
"Внезапно обнаружила у себя грудь". Волочкова показала фото топлес
"Ведьма. Не может человек быть красивым таким". Астафьева показала новую откровенную фотосессию
"Ведьма. Не может человек быть красивым таким". Астафьева показала новую откровенную фотосессию
"А-а-ай, какие красивые!", "Какие глаза". Dorofeeva и Dantes похвастались "зимним луком"
"А-а-ай, какие красивые!", "Какие глаза". Dorofeeva и Dantes похвастались "зимним луком"
"Ножки прямо аж да", "Просто космос". Жанна Бадоева в блузе и колготках раздвинула ноги на стуле
"Ножки прямо аж да", "Просто космос". Жанна Бадоева в блузе и колготках раздвинула ноги на стуле
  "По вкусу напоминает мармелад". Айва, запеченная с красным вином и пряностями. Рецепт необычного десерта
  "По вкусу напоминает мармелад". Айва, запеченная с красным вином и пряностями. Рецепт необычного десерта
"Только не налысо". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук "психанула" и изменила прическу
"Только не налысо". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук "психанула" и изменила прическу
"Черт возьми, ты горяча". Билли Айлиш снялась топлес для рекламы своего парфюма
"Черт возьми, ты горяча". Билли Айлиш снялась топлес для рекламы своего парфюма
"Это не пирожок, это кормилица". Волочкова в шпагате попросила ценить ее за "чувство юмора и самоиронию"
"Это не пирожок, это кормилица". Волочкова в шпагате попросила ценить ее за "чувство юмора и самоиронию"
"Я знаю, как выгляжу. У меня нет выбора". Сара Джессика Паркер ответила на критику морщин и седых волос
"Я знаю, как выгляжу. У меня нет выбора". Сара Джессика Паркер ответила на критику морщин и седых волос
"Некуда деваться, нужно". Monatik объяснил, зачем ему виски за кулисами
"Некуда деваться, нужно". Monatik объяснил, зачем ему виски за кулисами
"Памелу подвинули", "Великолепно!" Похудевшая на 35 кг Ребел Уилсон прошлась по пляжу в купальнике
"Памелу подвинули", "Великолепно!" Похудевшая на 35 кг Ребел Уилсон прошлась по пляжу в купальнике
"Ни у кого не видела такой солнечной улыбки". Ингеборга Дапкунайте рассказала, как научиться улыбаться, как она
"Ни у кого не видела такой солнечной улыбки". Ингеборга Дапкунайте рассказала, как научиться улыбаться, как она
  Михаил Поплавский новым клипом бросил вызов TikTok-блогерам
  Михаил Поплавский новым клипом бросил вызов TikTok-блогерам Актуально
"Ребра торчат", "Доска". Наталья Подольская удивила сеть фото в мини-бикини
"Ребра торчат", "Доска". Наталья Подольская удивила сеть фото в мини-бикини
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Самая красивая и натуральная". 55-летняя Хайек выставила грудь в огромном декольте (202591)
2
"Сисинович, ну очень шикарный бюст!" 41-летняя Семенович показала соски (186429)
3
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в плавках, спущенных до лобка. Фото (131585)
4
"Раз 10 пересмотрел. Не смог понять, в трусиках или без?" Кристина Асмус в мини-шортах развела ноги в прыжке (66994)
5
"Даже Волочкова позавидует". 48-летняя Порошина показала растяжку (63493)
6
"Бросай Потапа, выходи за меня". Настя Каменских покорила сеть своими новыми портретами. Фото (56543)
7
"Да что ж за страх такой?", "Ужас, какие грабли!" Волочкова крупным планом показала свои стопы (49320)
8
"Настоящая". Молодая жена 76-летнего Петросяна снялась в расстегнутом халате и без макияжа (33793)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS