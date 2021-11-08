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ПОЛИТИКА

Галантерник узнал о том, что его обьявили в международный розыск, из СМИ – адвокат

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Галантерник заявил, что отрицает свою причастность к каким-либо правонарушениям и докажет это в суде
Галантерник заявил, что отрицает свою причастность к каким-либо правонарушениям и докажет это в суде
Фото: forbes.ua

Никаких уведомлений, повесток или других процессуальных документов по официальному адресу Владимир Галантерник не получал и о своем розыске узнал из прессы, заявила его адвокат Ольга Просянюк в Facebook 8 ноября.

"Методы работы НАБУ не меняются: не делом (работой в процессуальной плоскости), а словом – вернее публикациями в СМИ – ведется досудебное расследование и формирование негативного мнения в информационной плоскости. Именно из СМИ наш клиент – Галантерник Владимир Ильич – узнал о том, что его по непонятным причинам объявили в международный розыск", – написала она.

Юрист добавила, что существуют только два основания для объявления лица в международный розыск: если его местонахождение неизвестно и если лицо пребывает за пределами Украины и не является без уважительных причин на вызов следователя или прокурора при условии его надлежащего уведомления.

"Владимир Ильич с 2017 года не проживает в Украине и не имеет зарегистрированного места жительства, о чем было уведомлено НАБУ еще 5 октября 2021 года. При этом клиент предоставил органу досудебного расследования все документы и информацию о своем месте жительства на территории другого государства, а также подтверждение того, что он состоит на консульском учете в государстве Израиль. Никаких уведомлений, повесток или иных процессуальных документов по официальному адресу Владимира Ильича не поступало", – отметила Просянюк.

Из этого она делает вывод, что какие-либо правовые основания для объявления Галантерника в розыск отсутствуют.

"Для нашего клиента вся эта "сага" с подозрением и розыском стала большой неожиданностью. Вне всякого сомнения, Владимир Галантерник и его юридические советники в различных юрисдикциях сделают все возможное с целью защитить законные интересы клиента. Во избежание любых спекуляций в части претензий, озвученных детективами НАБУ и прокурорами САП, Владимир Галантерник всячески отрицает свою причастность к каким-либо правонарушениям и убежден, что сможет доказать истину в судебном порядке. Клиент также настаивает на том, что все претензии уголовно-процессуального характера имеют под собой исключительно политическую подоплеку. Владимир Ильич не уклоняется от следствия, намерен и желает всячески сотрудничать с украинскими органами правопорядка, но исключительно в рамках действующего законодательства", – подытожила адвокат.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1951825121662492&id=100005050690381

Контекст:

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бизнесмена Владимира Галантерника, подозреваемого в создании преступной организации в Одессе, нанесшей ущерб городу на сумму 689 млн грн. Информация о розыске опубликована на сайте МВД.

Датой исчезновения Галантерника органы правопорядка считают 31 августа 2021 года. В качестве места исчезновения указан Харьков. 

Бизнесмена подозревают по ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 (создание преступной организации, присвоение, растрата имущества, легализация (отмывание) денег, злоупотребление властью или должностными полномочиями) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Израиль, розыск, юрист, антикоррупционное бюро, НАБУ, адвокат, Владимир Галантерник
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