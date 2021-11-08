Галантерник узнал о том, что его обьявили в международный розыск, из СМИ – адвокат

Галантерник заявил, что отрицает свою причастность к каким-либо правонарушениям и докажет это в суде Фото: forbes.ua

"Методы работы НАБУ не меняются: не делом (работой в процессуальной плоскости), а словом – вернее публикациями в СМИ – ведется досудебное расследование и формирование негативного мнения в информационной плоскости. Именно из СМИ наш клиент – Галантерник Владимир Ильич – узнал о том, что его по непонятным причинам объявили в международный розыск", – написала она.

Юрист добавила, что существуют только два основания для объявления лица в международный розыск: если его местонахождение неизвестно и если лицо пребывает за пределами Украины и не является без уважительных причин на вызов следователя или прокурора при условии его надлежащего уведомления.

"Владимир Ильич с 2017 года не проживает в Украине и не имеет зарегистрированного места жительства, о чем было уведомлено НАБУ еще 5 октября 2021 года. При этом клиент предоставил органу досудебного расследования все документы и информацию о своем месте жительства на территории другого государства, а также подтверждение того, что он состоит на консульском учете в государстве Израиль. Никаких уведомлений, повесток или иных процессуальных документов по официальному адресу Владимира Ильича не поступало", – отметила Просянюк.

Из этого она делает вывод, что какие-либо правовые основания для объявления Галантерника в розыск отсутствуют.

"Для нашего клиента вся эта "сага" с подозрением и розыском стала большой неожиданностью. Вне всякого сомнения, Владимир Галантерник и его юридические советники в различных юрисдикциях сделают все возможное с целью защитить законные интересы клиента. Во избежание любых спекуляций в части претензий, озвученных детективами НАБУ и прокурорами САП, Владимир Галантерник всячески отрицает свою причастность к каким-либо правонарушениям и убежден, что сможет доказать истину в судебном порядке. Клиент также настаивает на том, что все претензии уголовно-процессуального характера имеют под собой исключительно политическую подоплеку. Владимир Ильич не уклоняется от следствия, намерен и желает всячески сотрудничать с украинскими органами правопорядка, но исключительно в рамках действующего законодательства", – подытожила адвокат.