НАБУ объявило в розыск бизнесмена Галантерника, которого называют "серым кардиналом Одессы"

Датой исчезновения Галантерника органы правопорядка считают 31 августа 2021 года. В качестве места исчезновения указан Харьков.

Бизнесмена подозревают по ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 (создание преступной организации, присвоение, растрата имущества, легализация (отмывание) денег, злоупотребление властью или должностными полномочиями) Уголовного кодекса Украины.

"Слово и дело" пишет со ссылкой на источники в антикоррупционных органах, что Галантерника объявили не только в национальный, но и в международный розыск отдельным постановлением детектива НАБУ.

Галантерник, по информации СМИ, фигурирует в деле о незаконном завладении землей Одессы и легализации незаконно полученных доходов. В рамках этого производства вручены подозрения и назначены крупные залоги мэру города Геннадию Труханову и ряду чиновников. Всего НАБУ считает причастными к схеме 16 человек.

Официально имя Галантерника в связи с причастностью к этому делу до сих пор не называлось.

Контекст:

Галантерник считается одним из самых влиятельных людей города. НВ называет его "неофициальным градоначальником" и "серым кардиналом Одессы".

В рейтинге самых богатых украинцев за 2019 год, составленном журналом НВ, с состоянием $178 млн Галантерник занимал 30-е место. В рейтинге за 2020 год, опубликованном в октябре, НВ оценил его активы в $160 млн (50-е место). Forbes Ukraine называет Галантерника одним из крупнейших рантье Украины и оценивает его доход от аренды в $28 млн.

В то же время его полная биография неизвестна, а в поисковиках практически нет его фотографий, несмотря на то, что, по данным СМИ, когда-то он был депутатом облсовета Одессы и баллотировался в народные депутаты.

Forbes со ссылкой на помощницу предпринимателя сообщал в марте, что в его "империю" входят знаменитые рынки "Привоз" и "7-й километр", ТРЦ City Center и Kotovsky City Center, развлекательный комплекс "Аркадия Сити", торговые объекты на Старосенной площади и бутик-отель De Paris. Доля Галантерника во всех объектах – около 50%. Оставшаяся доля принадлежит партнерам, имена которых не раскрываются. Все активы оформлены на номинальных владельцев или офшоры.

По информации Forbes, большую часть времени Галантерник проводит в Лондоне, в Одессе бывает наездами, на публике не появляется.

Его супруга – дизайнер Наталья Зинько, у пары есть сын Иван. Бренд Natasha Zinko – участник показов в рамках Лондонской недели моды. Наряды Зинько носят Бейонсе и Джей Ло, модельная линейка бренда представлена в лондонском Harrods и в сети модных бутиков Browns. Зинько активно ведет Instagram. О жизни в Лондоне, в трехуровневых апартаментах, "потому что нам с Володей захотелось такой правильной, чисто лондонской "старинности", она в 2014 году рассказывала Tatler.