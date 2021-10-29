ВАКС назначил бывшему заммэра Одессы залог в 3,8 млн грн

По данным СМИ, в сообщении ВАКС речь идет об экс-вице-мэре Одессы Петре Рябоконе Фото: dumskaya.net

Бывшего чиновника подозревают в нарушении ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины. Отмечается, что его вместе с еще 15 людьми подозревают в вероятном причинении ущерба территориальной общине города Одессы отчуждением земельных участков.

"Судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и применила к бывшему заместителю городского головы Одессы меру пресечения в виде залога в размере 3 806 400 грн", – говорится в сообщении.

ВАКС не называет имени подозреваемого, но, по данным агентства "Интерфакс-Украина" и "Думской", речь идет о Петре Рябоконе. Его уволили с должности вице-мэра в апреле 2020 года.