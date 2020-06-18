Незаконно завладели 131 млн грн. Суд избрал меру пресечения для чиновницы одесской мэрии

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения для руководительницы одного из департаментов Одесского городского совета, она является одной из четырех фигурантов в деле о нанесении ущерба в размере 131 млн грн территориальной общине Одессы, об этом сообщила пресс-служба САП в Facebook 18 июня.
Подозреваемая может выйти под залог в размере 630 600 грн. На нее также возложен ряд процессуальных обязанностей. К руководителю одного из департаментов следственный судья ВАКС применил меру пресечения в виде залога в размере 4,8 млн грн, к руководителю постоянной комиссии, депутату местного совета – залог в размере 10 млн грн, основателю частной компании – почти 7 млн грн залога, отмечено в сообщении.
Как установило следствие, в 2016 году Одесский горсовет выкупил у частной компании нежилые строения площадью более 6 тыс. м², которые располагались на 141 га земли с целью расширения территории кладбища.
Цена недвижимости, по результатам оценки в 2016 году, составила более 146 млн грн.
"Однако экспертиза, проведенная государственным специализированным экспертным учреждением в рамках расследования НАБУ и САП, установила, что ее реальная стоимость на тот момент составляла около 15 млн грн, то есть цена была безосновательно завышена практически в 10 раз", – отмечают в САП.
Полученные коммерческой структурой средства в результате реализации этой схемы были выведены владельцами фирмы и легализованы через ряд фирм.