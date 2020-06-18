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Незаконно завладели 131 млн грн. Суд избрал меру пресечения для чиновницы одесской мэрии

В 2016 году Одесский горсовет выкупил за 146 млн грн у частной компании нежилые сооружения с целью расширения территории кладбища. Как установили детективы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального бюро расследований Украины, реальная стоимость земли составляла около 15 млн грн.

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Полученные от покупки недвижимости средства были выведены владельцами фирмы и легализованы через ряд фирм
Полученные от покупки недвижимости средства были выведены владельцами фирмы и легализованы через ряд фирм
Фото: depositphotos.com

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения для руководительницы одного из департаментов Одесского городского совета, она является одной из четырех фигурантов в деле о нанесении ущерба в размере 131 млн грн территориальной общине Одессы, об этом сообщила пресс-служба САП в Facebook 18 июня.

Подозреваемая может выйти под залог в размере 630 600 грн. На нее также возложен ряд процессуальных обязанностей. К руководителю одного из департаментов следственный судья ВАКС применил меру пресечения в виде залога в размере 4,8 млн грн, к руководителю постоянной комиссии, депутату местного совета – залог в размере 10 млн грн, основателю частной компании – почти 7 млн грн залога, отмечено в сообщении.

Как установило следствие, в 2016 году Одесский горсовет выкупил у частной компании нежилые строения площадью более 6 тыс. м², которые располагались на 141 га земли с целью расширения территории кладбища.

Цена недвижимости, по результатам оценки в 2016 году, составила более 146 млн грн.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/2412873898815779

"Однако экспертиза, проведенная государственным специализированным экспертным учреждением в рамках расследования НАБУ и САП, установила, что ее реальная стоимость на тот момент составляла около 15 млн грн, то есть цена была безосновательно завышена практически в 10 раз", – отмечают в САП.

Полученные коммерческой структурой средства в результате реализации этой схемы были выведены владельцами фирмы и легализованы через ряд фирм.

Теги: Одесса, коррупция, кладбище, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, ВАКС
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