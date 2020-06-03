Антикоррупционный суд снова обязал бизнесмена Альперина не покидать Одессу и сдать загранпаспорта

21 мая следственный судья Высшего антикоррупционного суда снял с подозреваемого в злоупотреблениях на таможне одесского бизнесмена Вадима Альперина все обязательства, а 2 июня частично их восстановил.

2 июня Высший антикоррупционный суд опять возложил процессуальные обязательства на одесского бизнесмена, подозреваемого в злоупотреблениях на таможне, сообщила пресс-служба суда.

В ВАКС не назвали имя подозреваемого, но из обстоятельств дела следует, что речь идет о Вадиме Альперине. Информацию о том, что подозреваемый – Альперин, подтвердил в Telegram и Центр противодействия коррупции.

Следственный судья частично удовлетворил ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и обязал подозреваемого являться по первому вызову, не отлучаться из Одессы и Одесской области без разрешения, сообщать об изменении места жительства и/или работы, воздерживаться от общения об обстоятельствах производства с кем-либо, кроме детективов, прокуроров и своих адвокатов, а также сдать на хранение документы, позволяющие выезд за границу.

Эти обязательства будут действовать до 2 августа включительно.

Центр противодействия коррупции обратил внимание, что Альперину не вернули обязательство носить электронный браслет.

В ноябре 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали 10 человек по подозрению в нарушении таможенного законодательства – организации растаможивания импортируемых товаров по заниженным ценам. По данным следствия, в результате махинаций государству нанесли более 77,7 млн грн убытков. Альперина задержали 27 ноября после прихода в САП, ему сообщили о подозрении в создании преступной организации, уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении властью. 29 ноября ВАКС арестовал Альперина до 25 января 2020 года с альтернативой внесения залога в размере 70 млн грн. 2 декабря за него внесли залог, бизнесмен вышел из СИЗО.

16 апреля Апелляционная палата ВАКС частично удовлетворила апелляцию САП и взыскала с Альперина в доход государства часть залога – 35 млн грн. Суд установил, что Альперин нарушил возложенные на него обязательства, в частности, не сдал паспорт гражданина Израиля, с которым мог выезжать за границу. Суд также увеличил до 76 млн грн размер назначенного Альперину залога. Впоследствии он дополнительно внес 41 млн грн.

21 мая следственный судья Высшего антикоррупционного суда снял с Альперин все обязательства, в том числе необходимость носить электронный браслет и сдать украинский и заграничный паспорта. В ВАКС объяснили, что приняли такое решение, поскольку предыдущие обязательства утратили силу после увеличения размера залога 16 апреля. Прокурор САП Роман Сымкив сообщил, что прокуратура будет подавать ходатайство о возложении на бизнесмена новых обязательств.

Президент Владимир Зеленский называл Альперина "одним из крестных отцов контрабанды в Украине".