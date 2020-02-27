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Киевский прокурор "сливал" Альперину информацию о следственных действиях – СМИ

Журналисты проекта "Слідство.Інфо" выяснили, что начальник отдела прокуратуры Киевской области Сергей Красножон сообщал одесскому бизнесмену Вадиму Альперину, что правоохранители выехали в Одессу по делу махинаций с растаможиванием импортируемых в Украину товаров.

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Журналисты считают, что Альперин мог подкупать киевского прокурора для получения информации о расследовании его дела
Журналисты считают, что Альперин мог подкупать киевского прокурора для получения информации о расследовании его дела
Фото: Вадим Альперин / Facebook

Начальник отдела прокуратуры Киевской области Сергей Красножон информировал одесского бизнесмена Вадима Альперина, известного как "король контрабанды", о запланированных следственных действиях правоохранителей относительно него. Об этом говорится в расследовании журналистов проекта "Слідство.Інфо".

В распоряжении журналистов оказались "черная бухгалтерия" и переписки Альперина, из которых следует, что бизнесмен мог давать взятки за преследование конкурентов и правоохранителей, которые вели расследование против подконтрольных ему компаний.

Согласно документам, в ноябре 2017 года Альперин переписывался с должностным лицом прокуратуры Киевской области Сергеем Красножоном. Он получал сообщения в Telegram от абонента, подписанного в его телефоне как "Прокур.Сергей.область". В сообщениях говорилось, что группа правоохранителей, которая вела расследование в отношении Альперина, выехала в Одессу. Мужчина предлагал бизнесмену за денежное вознаграждение узнать детали этого дела и планы правоохранителей.

Личность Красножона журналисты установили с помощью специальных программ, которые распознали его номер. В комментарии репортерам прокурор заявил, что не знаком с Альпериным и никогда не передавал ему информацию за взятки. На уточняющий вопрос, кто с его номера посылал сообщения, чиновник прокуратуры ответил: "Мы же в кабинете не по одному сидим. Я и компьютер оставляю в кабинете, и все оставляю в кабинете".

26 ноября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали 10 человек по подозрению в нарушении таможенного законодательства. По данным следствия, в результате махинаций с растаможиванием импортируемых в Украину товаров интересам государства нанесено более 77,7 млн грн убытков.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что во время задержания Альперину удалось сбежать. Глава государства отметил, что одесского бизнесмена считают "одним из крестных отцов контрабанды в Украине", и пообещал "ценный подарок" за помощь в его поиске. Адвокат Альперина Андрей Федур сказал, что потребности объявлять в розыск его подзащитного нет, он сам придет в САП. Альперина задержали 27 ноября после прихода в САП, ему сообщили о подозрении в создании преступной организации, уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении властью.

29 ноября Высший антикоррупционный суд арестовал Альперина до 25 января 2020 года с альтернативой залога в 70 млн грн. 2 декабря за него внесли залог, бизнесмен вышел из СИЗО.

26 января адвокат заявлял о снятии с Альперина электронного браслета в связи с тем, что "закончился срок действия постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда Украины". Но уже на следующий день, 27 января, на Альперина снова надели браслет.

Теги: Украина, контрабанда, Вадим Альперин
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