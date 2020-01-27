Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Альперину снова надели электронный браслет – адвокат

Одесскому бизнесмену Вадиму Альперину, подозреваемому в создании преступной организации, уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении властью, надели электронный браслет 26 января, сообщил его адвокат Андрей Федур.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Альперин (слева) должен носить электронный браслет два месяца со дня внесения залога
Альперин (слева) должен носить электронный браслет два месяца со дня внесения залога
Фото: Вадим Альперин / Facebook

На одесского бизнесмена Вадима Альперина снова надели электронный браслет. Об этом агентству "Українські новини" 27 января сообщил его адвокат Андрей Федур.

"Вчера [26 января] надели", – сказал он.

Федур добавил, что браслет надела местная полиция.

26 января адвокат заявлял о снятии с Альперина электронного браслета в связи с тем, что "закончился срок действия постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда Украины". 

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив заявлял, что в ближайшее время на Альперина снова наденут браслет, так как оснований его снимать не было. Определение об избрании Альперину меры пресечения предусматривает обязанность носить электронный браслет в течение двух месяцев с момента внесения залога – до 2 февраля, пояснил Симкив. 

26 ноября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали 10 человек по подозрению в нарушении таможенного законодательства. По данным следствия, в результате махинаций с растаможиванием импортируемых в Украину товаров интересам государства нанесено более 77,7 млн грн убытков.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что во время задержания Альперину удалось сбежать. Глава государства отметил, что одесского бизнесмена считают "одним из крестных отцов контрабанды в Украине", и пообещал "ценный подарок" за помощь в его поиске. Федур сказал, что потребности объявлять в розыск его подзащитного нет, он сам придет в САП. Альперина задержали 27 ноября после прихода в САП, ему сообщили о подозрении в создании преступной организации, уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении властью.

29 ноября Высший антикоррупционный суд арестовал Альперина до 25 января 2020 года с альтернативой залога в 70 млн грн. 2 декабря за него внесли залог, бизнесмен вышел из СИЗО.

Теги: Одесса, Вадим Альперин, электронный браслет
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Наталья Андрейченко пропала в Мексике
"Теперь глашатай п...здеца кто, вместо Чаплина? Другой?". Шнуров написал стихотворение на смерть Чаплина
"Теперь глашатай п...здеца кто, вместо Чаплина? Другой?". Шнуров написал стихотворение на смерть Чаплина
Шварценеггер, Смит, Джексон, Геллар, Трехо, Дедженерес поддержали челлендж #LinkedInFacebookInstagramTinder
Шварценеггер, Смит, Джексон, Геллар, Трехо, Дедженерес поддержали челлендж #LinkedInFacebookInstagramTinder
  Бэк-вокалистка Monatik спела на шоу "Голос країни". Видео
  Бэк-вокалистка Monatik спела на шоу "Голос країни". Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS