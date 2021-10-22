ВАКС отказал антикоррупционной прокуратуре в конфискации квартиры нардепа Волынца. Он не декларировал деньги на нее

Волынец считает, что декларировать средства, полученные от женщины, с которой проживает, не обязан Фото: Михайло Волинець / Facebook

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просила признать необоснованным активом квартиру нардепа стоимостью более 7,5 млн грн и взыскать ее в доход государства, однако судьи не удовлетворили иск.

Это решение еще можно обжаловать в Апелляционной палате ВАКС в течение 30 дней.

Журналисты программы "Схемы" (проект "Радіо Свобода" и "UA:Перший") в апреле обратили внимание, что Волынец не указал в декларации за 2020 год источник происхождения почти 3 млн грн на покупку квартиры в Печерском районе Киева.

Сам депутат пояснил журналистам, что у него "были сбережения", кроме того, деньгами помогла "женщина, с которой он проживает". В декларации о ней Волынец не упоминает. "Мы не в браке. Она не считает нужным, чтобы я это делал... Это необязательно", – заявил он.

Юристы говорят, что это не так – депутат должен задекларировать гражданскую жену и ее активы, если ведет с ней общий быт.

В мае САП подала иск в ВАКС о конфискации квартиры нардепа как необоснованного актива и взыскании ее в доход государства.

Комментируя решение суда, принятое в его пользу, Волынец заявил в Facebook, что журналистский материал о его квартире – "с явными признаками заказа", и "все люди в цепочке от заказа до обвинения не случайны и имеют единый центр управления".



