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ПОЛИТИКА

СМИ про "одесское дело": Получается, что можно заводить дела против большинства мэров Украины

Редакция OdessaOnline нашла решения о передаче земли, подобные одесскому, в муниципалитетах других городов
Редакция OdessaOnline нашла решения о передаче земли, подобные одесскому, в муниципалитетах других городов
Фото: depositphotos.com

Решения, связанные с земельными участками, по которым сейчас чиновникам одесской мэрии и городскому голове Геннадию Труханову предъявлены подозрения, годами принимались по всей Украине, пишет OdessaOnline.

"Одно из основных обвинений, предъявленное в рамках производства об организованной преступной группе, – "махинации с землей". Вот только либо обвинение, мягко говоря, "за уши притянуто", либо "сидеть" должны первые лица большинства украинских городов", – сказано в материале.

Авторы напомнили, что в уголовном производстве речь идет о ряде земельных участков в Одессе, которые были переданы под строительство многоэтажек решениями сессий городского совета.

"На днях судьи апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда рассматривали апелляцию одного из фигурантов дела – экс-прокурора Одесской области Олега Жученко. Перед тем, как объявить перерыв а заседании, судьи поинтересовались у прокурора САП, а не является ли подобная практика передачи земли обычной для всех городов Украины. На что вразумительного ответа так и не получили, – отмечают журналисты. – Участки, о которых идет речь в обвинении, были переданы в собственность решениями сессий городского совета, в то время как существует механизм земельных аукционов. Впрочем, правильнее сказать – почти существует. С юридической точки зрения продажа или передача в аренду коммунальной земли (особенно если на ней частные строения) абсолютно законна. Тем более, что механизм аукциона был очень "сырым" и позволил бы грамотному выпускнику юридического вуза без проблем выиграть любое дело, связанное с муниципальной землей, проданной через аукцион".

Редакция нашли подобные решения о передаче земли в муниципалитетах других городов Украины и обнародовала их списки.

"Но если потратить достаточно времени, то опубликованные выше списки можно расширить в разы. И тогда получается, что можно заводить дело против большинства мэров городов Украины? Основываясь на таких же решениях и передаче земли абсолютно идентичным образом. И еще об объективности: разве другим застройщикам в Одессе передавали земли с аукциона? Ведь "Будова" (фигурант данного дела) – далеко не самый крупный застройщик нашего города. Естественно, что у коллегии судей ВАКС возникли сомнения. А адвокаты и юристы доказывают, что все решения абсолютно законны. И эти так называемые схемы – тоже законные. А почему это происходит сейчас и именно с мэрией Одессы? Ответить на данный вопрос могут только в высших эшелонах власти. Но мы вряд ли этот ответ узнаем", – резюмировали авторы статьи.

Юрист Геннадий Дубов, комментируя это расследование, отметил в своем Facebook, что выделение земли – это всегда коллективное решение. 

"В этом производстве идет речь о ряде земельных участков в Одессе, которые были переданы под строительство решениями сессий городского совета. Фигурантам, среди которых мэр города Труханов, предъявляется обвинение в земельных махинациях в составе ОПГ. Обвинение серьезное, особо тяжкое преступление как-никак, так же общеизвестно, что выделение земли – это коллективное решение и как тут можно доказать 191-ю (статья 191 Уголовного кодекса Украины – присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением. – "ГОРДОН"), а тем более совершенное в рамках ОПГ, до сегодня науке было неведомо", – заявил адвокат.

https://www.facebook.com/gennadij.dubov/posts/4922618431104724

Контекст:

6 октября генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала пять подозрений в рамках расследования уголовного производства НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В тот же день детективы Национального антикоррупционного бюро вручили подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову и еще трем чиновникам в связи со злоупотреблением служебным положением и участием в преступной организации. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255 (создание либо участие в преступной организации) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, причинившее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Труханову назначили залог в размере 30 млн грн, политик сказал, что таких денег у него нет, и, как пишет "Думская", подал апелляцию. Меру пресечения в виде залога назначили и другим фигурантам. 

По версии следствия, участники организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения деньгами местного бюджета и землей территориальной общины Одессы для ее передачи под застройку. Из-за этих действий, как сообщали в НАБУ, в течение 2016–2019 годов община потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га, а чиновники незаконно потратили из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по этим эпизодам, согласно результатам экспертизы, составляет 689 млн грн. Всего, по информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в производстве фигурируют 16 человек.

Теги: Одесса, прокуратура, аренда, аукцион, строительство, Геннадий Труханов, земельный участок, застройка, уголовное производство
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