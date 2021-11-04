Адвокат заместителя Труханова: "Прогрессивную" практику назначать непосильный залог наверняка оценят в ЕСПЧ

"Суд отклонил ходатайство НАБУ о содержании управляющего делами Одесского исполкома Олега Брындака под стражей, нас это радует. С другой стороны, огорчает то, что находящемуся на изоляции больному коронавирусом и острым трахеобронхитом в качестве меры пресечения определили явно непосильный залог – 40 млн грн. Это несмотря на то, что подозреваемый НАБУ в различных вымышленных злодеяниях Олег Брындак исправно являлся в суд и на следственные действия, а в материалах дела есть данные о довольно скромном финансовом состоянии Брындака", – написал адвокат.

Он сообщил, что защита будет обжаловать решение в Европейском суде по правам человека.

"Такую новую "прогрессивную" практику определения суммы залога исходя из размера квартир, принадлежащих друзьям и шапочным знакомым подозреваемого, наверняка оценят в Европейском суде по правам человека. Защита, кроме обращения в ЕСПЧ, готовит апелляцию на это решение. Надеемся, там более взвешенно подойдут к аргументам защиты и определению суммы залога", – подытожил Ламах.