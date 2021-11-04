Адвокат заместителя Труханова: "Прогрессивную" практику назначать непосильный залог наверняка оценят в ЕСПЧ

"Суд отклонил ходатайство НАБУ о содержании управляющего делами Одесского исполкома Олега Брындака под стражей, нас это радует. С другой стороны, огорчает то, что находящемуся на изоляции больному коронавирусом и острым трахеобронхитом в качестве меры пресечения определили явно непосильный залог – 40 млн грн. Это несмотря на то, что подозреваемый НАБУ в различных вымышленных злодеяниях Олег Брындак исправно являлся в суд и на следственные действия, а в материалах дела есть данные о довольно скромном финансовом состоянии Брындака", – написал адвокат.
Он сообщил, что защита будет обжаловать решение в Европейском суде по правам человека.
"Такую новую "прогрессивную" практику определения суммы залога исходя из размера квартир, принадлежащих друзьям и шапочным знакомым подозреваемого, наверняка оценят в Европейском суде по правам человека. Защита, кроме обращения в ЕСПЧ, готовит апелляцию на это решение. Надеемся, там более взвешенно подойдут к аргументам защиты и определению суммы залога", – подытожил Ламах.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила 6 октября, что подписала пять подозрений в рамках расследования уголовного производства о завладении землей в Одессе, в том числе для городского головы Одессы Труханова.
В тот же день детективы Национального антикоррупционного бюро вручили подозрение Труханову и еще трем чиновникам Одесского горсовета в связи со злоупотреблением служебным положением и участием в преступной организации. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255 (создание либо участие в преступной организации) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, причинившее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
Суммы залогов, которые Высший антикоррупционный суд уже назначил для Труханова, а также главы юридического департамента горсовета Инны Поповской, – 30 млн грн и 26 млн грн соответственно.
По данным следствия, участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения деньгами местного бюджета и землей территориальной общины Одессы для ее передачи под застройку. Из-за этих действий, как сообщали в НАБУ, в течение 2016–2019 годов община потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га, а чиновники незаконно потратили из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по этим эпизодам, согласно результатам экспертизы, составляет 689 млн грн. Всего, по информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в производстве фигурируют 16 человек.