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ПОЛИТИКА

Политолог Цыбулько: "Одесское дело" – это тревожный колокольчик для всех партий, представленных в местных советах

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Владимир Цыбулько: НАБУ и САП уже не в первый раз пытаются отстранить команду "Доверяй делам" от руководства городом
Владимир Цыбулько: НАБУ и САП уже не в первый раз пытаются отстранить команду "Доверяй делам" от руководства городом
Фото: Volodymyr Tsybulko / Facebook

Правоохранительные органы отрабатывают политический заказ и пренебрегают правами местного самоуправления, заявил в своем Facebook политический эксперт Владимир Цыбулько, комментируя "одесское дело".

"В Одессе кипят политические страсти. Совет партии "Доверяй делам" выступил с заявлением о попытках дискредитации политсилы со стороны органов НАБУ и САП. Здесь следует напомнить, что лидером партии является глава города Геннадий Труханов, а сама политическая сила имеет большое количественное представительство в местных советах", – написал он.

Цыбулько напомнил, что в рамках так называемого "одесского дела" подозрения вручили в том числе Труханову, а также главе совета партии "Доверяй делам" Олегу Брындаку.

"Однако если знать одесскую конъюнктуру, то можно проследить четкую линию поведения НАБУ и САП, которые уже не в первый раз пытаются отстранить команду "Доверяй делам" от руководства городом. Представленные во время последнего судебного процесса прокуратурой "доказательства" действительно не содержат никаких нарушений. О чем, кстати, уже не раз писали известные правозащитники. Так вот, дело здесь не в политических предпочтениях. А в том, что конкретные правоохранительные органы фактически отрабатывают политзаказ и в целом пренебрегают правами местного самоуправления. А это уже тревожный колокольчик для всех партий, представленных в местных советах", – считает политолог.

https://www.facebook.com/volodymyr.tsybulko/posts/5088722974491140

Контекст:

6 октября генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала пять подозрений в рамках расследования уголовного производства НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В тот же день детективы Национального антикоррупционного бюро вручили подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову и еще трем чиновникам в связи со злоупотреблением служебным положением и участием в преступной организации. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255 (создание либо участие в преступной организации) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, причинившее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Труханову назначили залог в размере 30 млн грн, политик сказал, что таких денег у него нет, и, как пишет "Думская", подал апелляцию. Меру пресечения в виде залога назначили и другим фигурантам. 

По версии следствия, участники организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения деньгами местного бюджета и землей территориальной общины Одессы для ее передачи под застройку. Из-за этих действий, как сообщали в НАБУ, в течение 2016–2019 годов община потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га, а чиновники незаконно потратили из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по этим эпизодам, согласно результатам экспертизы, составляет 689 млн грн. Всего, по информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в производстве фигурируют 16 человек.

Теги: Одесса, самоуправление, Геннадий Труханов, правоохранители, расследование, НАБУ, САП, Владимир Цыбулько, Доверяй делам
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