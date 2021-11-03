Политолог Цыбулько: "Одесское дело" – это тревожный колокольчик для всех партий, представленных в местных советах

Владимир Цыбулько: НАБУ и САП уже не в первый раз пытаются отстранить команду "Доверяй делам" от руководства городом Фото: Volodymyr Tsybulko / Facebook

"В Одессе кипят политические страсти. Совет партии "Доверяй делам" выступил с заявлением о попытках дискредитации политсилы со стороны органов НАБУ и САП. Здесь следует напомнить, что лидером партии является глава города Геннадий Труханов, а сама политическая сила имеет большое количественное представительство в местных советах", – написал он.

Цыбулько напомнил, что в рамках так называемого "одесского дела" подозрения вручили в том числе Труханову, а также главе совета партии "Доверяй делам" Олегу Брындаку.

"Однако если знать одесскую конъюнктуру, то можно проследить четкую линию поведения НАБУ и САП, которые уже не в первый раз пытаются отстранить команду "Доверяй делам" от руководства городом. Представленные во время последнего судебного процесса прокуратурой "доказательства" действительно не содержат никаких нарушений. О чем, кстати, уже не раз писали известные правозащитники. Так вот, дело здесь не в политических предпочтениях. А в том, что конкретные правоохранительные органы фактически отрабатывают политзаказ и в целом пренебрегают правами местного самоуправления. А это уже тревожный колокольчик для всех партий, представленных в местных советах", – считает политолог.