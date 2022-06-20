В Донецкой области за сутки из-за обстрелов оккупантами погибло трое мирных жителей – глава обладминистрации

"За 20 июня россияне убили трех мирных жителей Донецкой области: в Нью-Йорке, Старой Николаевке и Курахово. Еще два человека получили ранения", – написал он.
По данным главы обладминистрации, ранения сегодня получили жители Нью-Йорка и Павловки.
Всего с начала открытого вторжения в Украину в Донецкой области зафиксировано 515 жертв российских оккупантов и 1333 раненых.
"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – подчеркнул Кириленко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
Мирные жители Донецкой и Луганской областей гибнут в результате обстрелов оккупантами ежедневно.
26 мая Зеленский заявил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.