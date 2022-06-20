В Донецкой области за сутки из-за обстрелов оккупантами погибло трое мирных жителей – глава обладминистрации

"За 20 июня россияне убили трех мирных жителей Донецкой области: в Нью-Йорке, Старой Николаевке и Курахово. Еще два человека получили ранения", – написал он.

По данным главы обладминистрации, ранения сегодня получили жители Нью-Йорка и Павловки.

Всего с начала открытого вторжения в Украину в Донецкой области зафиксировано 515 жертв российских оккупантов и 1333 раненых.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – подчеркнул Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)