В Донецкой области за сутки погибли двое мирных жителей, ранены 12 – Кириленко

Еще 12 человек получили ранения.

Всего с начала открытого вторжения в Украину в Донецкой области зафиксировано 512 жертв российских оккупантов и 1331 раненый.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – подчеркнул Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)