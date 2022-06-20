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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области за сутки погибли двое мирных жителей, ранены 12 – Кириленко

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Оккупанты ежедневно обстреливают мирные населенные пункты на Донбассе
Оккупанты ежедневно обстреливают мирные населенные пункты на Донбассе
Скриншот: Донецька облдержадміністрація / YouTube

За сутки 19 июня российские оккупанты убили по меньшей мере двух мирных жителей Донецкой области: в Максимильяновке и Зайцево. Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Еще 12 человек получили ранения.

Всего с начала открытого вторжения в Украину в Донецкой области зафиксировано 512 жертв российских оккупантов и 1331 раненый.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – подчеркнул Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

Мирные жители Донецкой и Луганской областей гибнут в результате обстрелов оккупантами ежедневно.

26 мая Зеленский заявил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.

Теги: Донецкая область, раненые, война России против Украины, погибшие, Павел Кириленко
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