17 июня оккупанты убили в Донецкой области четырех мирных жителей – глава обладминистрации

"За 17 июня россияне убили четырех мирных жителей Донецкой области: двух – в Пантелеймоновке, одного – в Бахмуте и одного – в Красногоровке. Еще шесть гражданских получили ранения", – написал он.
По данным главы обладминистрации, ранения получили два жителя Покровского и по одному – в Красногоровке, Торецке, Авдеевке и Зайцевом.
Всего с начала открытого вторжения в Украину зафиксировано 508 жертв российских оккупантов и 1307 раненых.
"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – подчеркнул Кириленко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступления в Украине.
26 мая Зеленский заявил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.
Мирные жители Донбасса гибнут в результате обстрелов оккупантами ежедневно.