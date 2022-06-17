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ВОЙНА В УКРАИНЕ

17 июня оккупанты убили в Донецкой области четырех мирных жителей – глава обладминистрации

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На Донбассе ежедневно гибнут мирные люди
На Донбассе ежедневно гибнут мирные люди
Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Fаcebook

В пятницу, 17 июня, жертвами обстрелов со стороны российских оккупантов стали четверо мирных жителей Донецкой области. Об этом сообщил в Telegrаm глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 17 июня россияне убили четырех мирных жителей Донецкой области: двух – в Пантелеймоновке, одного – в Бахмуте и одного – в Красногоровке. Еще шесть гражданских получили ранения", – написал он.

По данным главы обладминистрации, ранения получили два жителя Покровского и по одному – в Красногоровке, Торецке, Авдеевке и Зайцевом.

Всего с начала открытого вторжения в Украину зафиксировано 508 жертв российских оккупантов и 1307 раненых.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – подчеркнул Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступления в Украине.

26 мая Зеленский заявил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.

Мирные жители Донбасса гибнут в результате обстрелов оккупантами ежедневно.

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