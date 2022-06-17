17 июня оккупанты убили в Донецкой области четырех мирных жителей – глава обладминистрации

На Донбассе ежедневно гибнут мирные люди Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Fаcebook

"За 17 июня россияне убили четырех мирных жителей Донецкой области: двух – в Пантелеймоновке, одного – в Бахмуте и одного – в Красногоровке. Еще шесть гражданских получили ранения", – написал он.

По данным главы обладминистрации, ранения получили два жителя Покровского и по одному – в Красногоровке, Торецке, Авдеевке и Зайцевом.

Всего с начала открытого вторжения в Украину зафиксировано 508 жертв российских оккупантов и 1307 раненых.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – подчеркнул Кириленко.

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