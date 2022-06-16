Ракетные обстрелы в Донецкой области. Российские оккупанты ранили двух людей и убили около 30 животных на ферме

В результате обстрела два человека получили ранения, разрушены и повреждены, по меньшей мере, 14 частных жилых домов, метеостанция, а на ферме погибли около 30 животных.

"Россияне четко придерживаются своей тактики выжженной земли. Бьют по гражданским объектам, терроризируют людей. Чтобы не стать их очередной мишенью и сохранить свою жизнь, всем, кто не вовлечен в процесс обороны Донбасса и поддержку работы критически важной инфраструктуры, следует эвакуироваться в более безопасные области Украины", – подчеркнул Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)