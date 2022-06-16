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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ракетные обстрелы в Донецкой области. Российские оккупанты ранили двух людей и убили около 30 животных на ферме

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Российские оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты Донецкой области
Российские оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты Донецкой области
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegrаm

Российские оккупанты 15 июня совершили ракетный обстрел Покровска и поселка Гришино Донецкой области. Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

В результате обстрела два человека получили ранения, разрушены и повреждены, по меньшей мере, 14 частных жилых домов, метеостанция, а на ферме погибли около 30 животных.

"Россияне четко придерживаются своей тактики выжженной земли. Бьют по гражданским объектам, терроризируют людей. Чтобы не стать их очередной мишенью и сохранить свою жизнь, всем, кто не вовлечен в процесс обороны Донбасса и поддержку работы критически важной инфраструктуры, следует эвакуироваться в более безопасные области Украины", – подчеркнул Кириленко.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/568271794855379

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.

26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, обстрелы, война России против Украины, Павел Кириленко, российские оккупанты
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