Ракетные обстрелы в Донецкой области. Российские оккупанты ранили двух людей и убили около 30 животных на ферме

В результате обстрела два человека получили ранения, разрушены и повреждены, по меньшей мере, 14 частных жилых домов, метеостанция, а на ферме погибли около 30 животных.
"Россияне четко придерживаются своей тактики выжженной земли. Бьют по гражданским объектам, терроризируют людей. Чтобы не стать их очередной мишенью и сохранить свою жизнь, всем, кто не вовлечен в процесс обороны Донбасса и поддержку работы критически важной инфраструктуры, следует эвакуироваться в более безопасные области Украины", – подчеркнул Кириленко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.
26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.