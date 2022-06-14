Энергетики благодаря усилиям ВСУ вернули свет в 22 населенных пункта в Донецкой области – ДТЭК

"Свет вернулся в населенные пункты торецкого и бахмутского направлений, которые были обесточены из-за обстрела. Работы удалось провести, несмотря на обстрелы в Краматорском, Бахмутском и Покровском районах", – сообщили в компании.

Несмотря на очень сложную обстановку с вражескими обстрелами, электроснабжение восстановлено для 22 117 семей в области, отметили в ДТЭК.

Без света остаются 341 населенный пункт Донецкой области. Самые сложные направления – славянское, авдеевское, марьинское, торецкое и бахмутское. Энергетики не могут провести работы из-за активных боевых действий и регулярных обстрелов, они ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.