За неделю энергетики ДТЭК вернули свет почти в полмиллиона домов в зоне боевых действий

"Несмотря на ежедневные обстрелы в области, энергетики ДТЭК за неделю с 6-го по 12 июня вернули свет 439 937 семьям в 263 населенных пунктах Донбасса. В некоторых населенных пунктах из-за регулярных обстрелов энергетикам приходится ежедневно проводить ремонты сетей и возвращать свет жителям", – сообщили в компании.

11 июня из-за вражеских обстрелов пострадало оборудование НЭК "Укрэнерго", Это привело к обесточиванию домов более чем 300 тыс. жителей Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области. Энергетики ДТЭК и НЭК "Укрэнерго" смогли запитать по временной схеме север Донецкой области на время ремонта основной линии.

"Также вражеские обстрелы снова повредили электросети в Криворожском районе Днепропетровской области. За минувшую неделю аварийные бригады ДТЭК вернули свет почти 600 семьям в четырех населенных пунктах области. Аварийные бригады энергетиков непрерывно работают уже 109 суток, чтобы оперативно возобновлять электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий", – сказано в сообщении.

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