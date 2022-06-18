В результате обстрелов оккупантами Донецкой области есть погибший и более 10 раненых – глава обладминистрации

"За 18 июня россияне убили одного человека в Донецкой области – в Райгородке. Еще 11 человек получили ранения. Также в Бахмуте зарегистрированы один раненый и один погибший, которые были ранены на территории Луганской области", – написал он.

По данным главы обладминистрации, ранения сегодня получили жители Угледара (три человека), Авдеевки (два), Красногоровки, Новолуганского, Малиновки, Соледара, Крестища, Родинского (по одному).

Всего с начала открытого вторжения в Украину в Донецкой области зафиксировано 510 жертв российских оккупантов и 1319 раненых.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – подчеркнул Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)