В Донецкой области ВСУ сбили российский Су-25 из "Иглы" – 72-я бригада

Самолет был сбит в Донецкой области.

"Снова уничтожаем разную колорадскую нечисть. И не только на нашей земле. В небе тоже немало вредителей, но на одного уже меньше. Су-25 рашистов решил поинтересоваться: "А кто здесь?" Ответ был моментальный. Шлепнулся громко и ярко. Потому что в умелых руках и ПЗРК "Игла" – хороший инструмент для уборки всяческого хлама с неба. А с руками у нас все хорошо", – говорится в сообщении.

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