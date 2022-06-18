В Донецкой области ВСУ сбили российский Су-25 из "Иглы" – 72-я бригада

Самолет был сбит в Донецкой области.
"Снова уничтожаем разную колорадскую нечисть. И не только на нашей земле. В небе тоже немало вредителей, но на одного уже меньше. Су-25 рашистов решил поинтересоваться: "А кто здесь?" Ответ был моментальный. Шлепнулся громко и ярко. Потому что в умелых руках и ПЗРК "Игла" – хороший инструмент для уборки всяческого хлама с неба. А с руками у нас все хорошо", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С 24 февраля Россия ведет полномасштабную войну против Украины.
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 18 июня потери российских оккупантов достигли около 33 350 военных, а также 216 самолетов, 180 вертолетов, 1465 танков и 14 кораблей.