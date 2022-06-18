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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области ВСУ сбили российский Су-25 из "Иглы" – 72-я бригада

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Самолет сбили в Донецкой области
Самолет сбили в Донецкой области
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Военные 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" российский самолет Су-25. Об этом сообщила пресс-служба бригады в Facebook.

Самолет был сбит в Донецкой области. 

"Снова уничтожаем разную колорадскую нечисть. И не только на нашей земле. В небе тоже немало вредителей, но на одного уже меньше. Су-25 рашистов решил поинтересоваться: "А кто здесь?" Ответ был моментальный. Шлепнулся громко и ярко. Потому что в умелых руках и ПЗРК "Игла" – хороший инструмент для уборки всяческого хлама с неба. А с руками у нас все хорошо", – говорится в сообщении. 

https://www.facebook.com/72.brigade.best/posts/341046451532937

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С 24 февраля Россия ведет полномасштабную войну против Украины.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 18 июня потери российских оккупантов достигли около 33 350 военных, а также 216 самолетов, 180 вертолетов, 1465 танков и 14 кораблей.

Теги: Донецкая область, самолет, Су-25, самолеты, ВСУ, ПЗРК, война России против Украины, потери России
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