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В Белгородской области РФ упал военный самолет Су-25

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В ВС РФ утверждают, что причина падения самолета техническая неисправность
В ВС РФ утверждают, что причина падения самолета – техническая неисправность
Фото: EPA

В Белгородской области РФ упал российский военный самолет Су-25. Об этом сообщило агентство "Интерфакс".

В Западном военном округе утверждают, что штурмовой самолет упал во время планового учебно-тренировочного полета. Пилот катапультировался и эвакуирован на аэродром поисково-спасательной службой.

"По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность. На месте работает комиссия воздушно-космических сил России. [...] Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет", – говорится в сообщении.

Telegram-канал "Белгород №1" опубликовал видео с места происшествия.


Контекст:

С 24 февраля Россия ведет полномасштабную войну против Украины.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 17 июня потери российских оккупантов достигли около 33 150 военных, а также 215 самолетов, 180 вертолетов, 1456 танков и 13 кораблей, включая флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва".

Теги: Россия, Су-25, Белгородская область, война России против Украины
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