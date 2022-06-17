В Белгородской области РФ упал военный самолет Су-25

В ВС РФ утверждают, что причина падения самолета – техническая неисправность Фото: EPA

В Западном военном округе утверждают, что штурмовой самолет упал во время планового учебно-тренировочного полета. Пилот катапультировался и эвакуирован на аэродром поисково-спасательной службой.

"По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность. На месте работает комиссия воздушно-космических сил России. [...] Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет", – говорится в сообщении.

Telegram-канал "Белгород №1" опубликовал видео с места происшествия.



