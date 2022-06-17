В Белгородской области РФ упал военный самолет Су-25

В Западном военном округе утверждают, что штурмовой самолет упал во время планового учебно-тренировочного полета. Пилот катапультировался и эвакуирован на аэродром поисково-спасательной службой.
"По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность. На месте работает комиссия воздушно-космических сил России. [...] Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет", – говорится в сообщении.
Telegram-канал "Белгород №1" опубликовал видео с места происшествия.
С 24 февраля Россия ведет полномасштабную войну против Украины.
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 17 июня потери российских оккупантов достигли около 33 150 военных, а также 215 самолетов, 180 вертолетов, 1456 танков и 13 кораблей, включая флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва".